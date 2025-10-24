Zaginieni 16-latkowie odnalezieni! Joannę i Karola szukała cała Polska

Po tygodniach intensywnych poszukiwań, dwoje zaginionych 16-latków z gminy Koluszki zostało odnalezionych.

Joanna i Karol, którzy zniknęli 9 października, są bezpieczni, a policja dziękuje za pomoc w poszukiwaniach.

Co doprowadziło do ich zniknięcia i jak udało się ich odnaleźć?

Poszukiwania nastolatków z Koluszek zakończone

Uwaga dwójka 16-latków została odnaleziona, dziękujemy wszystkim za wsparcie, udostępnianie naszych informacji oraz współpracę. Wszystkich, którzy udostępniali post dotyczący zaginięcia 16-latków prosimy o usunięcie komunikatu - przekazała Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód.

16-latkowie z Koluszek zaginęli. Nie chcieli zostać odnalezieni?

Przypomnijmy, o zaginięciu nastolatków służby zostały poinformowane 9 października w godzinach porannych. Po raz ostatni byli widziani w swoich rodzinnych miejscowościach. Później ślad po nich zaginął, aż do teraz.

Pojawiały się informacje o tym, że kamera rejestrowała 16-latków na Dolnym Śląsku, a później za granicami Polski - na terytorium Czech. Policjanci ustalili, że nastolatkom najprawdopodobniej nic nie zagraża.

Jak przekazała "Super Expressowi" aspirantka Aneta Kotynia, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z ustaleń mundurowych wynikało, że 16-latkowie działali świadomie i celowo unikali odnalezienia. To jednak nie wszystko, ponieważ Joanna miała skontaktować się w sobotę, 18 października, ze swoją rodziną za pośrednictwem komunikatora internetowego.

