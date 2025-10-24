Zaginieni 16-latkowie odnalezieni! Joannę i Karola szukała cała Polska

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-24 9:34

Dwójka zaginionych nastolatków z gminy Koluszki odnaleziona! W poszukiwania Joanny i Karola z woj. łódzkiego zaangażowana była niemal cała Polska. Wydawało się, że zaginęli bez śladu. Teraz policja przekazała, że akcja poszukiwawcza zakończyła się.

Zaginieni 16-latkowie z Koluszek odnalezieni

i

Autor: policja/ Materiały prasowe
  • Po tygodniach intensywnych poszukiwań, dwoje zaginionych 16-latków z gminy Koluszki zostało odnalezionych.
  • Joanna i Karol, którzy zniknęli 9 października, są bezpieczni, a policja dziękuje za pomoc w poszukiwaniach.
  • Co doprowadziło do ich zniknięcia i jak udało się ich odnaleźć?

Poszukiwania nastolatków z Koluszek zakończone

Poszukiwania zaginionych nastolatków z Koluszek zakończone - Joanna i Karol odnalezieni. O zakończeniu poszukiwań poinformowali policjanci.

Uwaga dwójka 16-latków została odnaleziona, dziękujemy wszystkim za wsparcie, udostępnianie naszych informacji oraz współpracę. Wszystkich, którzy udostępniali post dotyczący zaginięcia 16-latków prosimy o usunięcie komunikatu - przekazała Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód.

Zobacz również: Tajemnicza śmierć Mai i Wiktora. Czy to wina groźnego trendu z sieci?

16-latkowie z Koluszek zaginęli. Nie chcieli zostać odnalezieni?

Przypomnijmy, o zaginięciu nastolatków służby zostały poinformowane 9 października w godzinach porannych. Po raz ostatni byli widziani w swoich rodzinnych miejscowościach. Później ślad po nich zaginął, aż do teraz.

Pojawiały się informacje o tym, że kamera rejestrowała 16-latków na Dolnym Śląsku, a później za granicami Polski - na terytorium Czech. Policjanci ustalili, że nastolatkom najprawdopodobniej nic nie zagraża.

Jak przekazała "Super Expressowi" aspirantka Aneta Kotynia, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z ustaleń mundurowych wynikało, że 16-latkowie działali świadomie i celowo unikali odnalezienia. To jednak nie wszystko, ponieważ Joanna miała skontaktować się w sobotę, 18 października, ze swoją rodziną za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Zobacz tez: "Spoczywaj w pokoju, Kubo...". Szkoła żegna 18-latka, który zginął w wypadku. BMW roztrzaskało się na drzewie

W trakcie jazdy od opla odpadło koło. Dramat na przejeździe kolejowym!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIENI