Mężczyzna z Tarnowa i kobieta z Kielc zostali zatrzymani w przez policję w Skierniewicach po niepokojącym zgłoszeniu.

54-latek chodził z bronią po miejscowości, a wraz z kobietą wtargnął na prywatną posesję, niszcząc mienie.

Podczas interwencji znaleziono broń, amunicję i narkotyki, a mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani i co im grozi?

Samice. 54-latek i 53-latka zatrzymani. Co chcieli zrobić z bronią?

Mężczyzna i kobieta zatrzymani przez policję w Skierniewicach to mieszkańcy, odpowiednio, Tarnowa i Kielc. W sobotę, 3 stycznia, mundurowi otrzymali zgłoszenie, że 54-latek chodzi po miejscowości Samice z bronią, a świadek przekazał również, że podejrzany wtargnął na prywatną posesję razem z kobietą, przeskakując ogrodzenie, gdzie obydwoje zniszczyli następnie drzwi i wybili szybę. Gdy patrol dotarł na miejsce, był tam również 73-letni kierowca toyoty, który miał przyjechać po obydwoje w międzyczasie.

- Obok samochodu stał 54-letni mężczyzna ubrany w kamizelkę taktyczną. Miał on przy sobie dwa rewolwery, a obok niego leżała broń myśliwska. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu i nie posiadał wymaganego zezwolenia na broń palną. W trakcie przeszukania pojazdu funkcjonariusze ujawnili kilkadziesiąt sztuk amunicji oraz elementy broni i amunicji, a także blisko 29 gramów marihuany - poinformowała młodsza aspirantka Aneta Placek, rzeczniczka KMP w Skierniewicach.

Razem z ww. dwójką funkcjonariusze zatrzymali również 73-latka, ale po pierwszych czynnościach, prowadzonych pod nadzorem prokuratury, został on ostatecznie zwolniony. Tymczasem 54-latek usłyszał trzy zarzuty:

nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, w tym również ich istotnych części;

nielegalnego wyrabiania amunicji;

zniszczenia mienia.

Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Tego samego dnia 53-letnia kobieta również usłyszała prokuratorskie zarzuty, ale dotyczące posiadania środków odurzających i uszkodzenia mienia, którego dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z 54-letnim mężczyzną. Jej grozi z kolei kara do 5 lat pozbawienia wolności.