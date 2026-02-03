Ludzie zamarzają w starej kamienicy. W budynku znaleziono już dwa ciała

W łódzkiej kamienicy przy ul. Malinowej znaleziono ciała 56-letniej kobiety i 55-letniego mężczyzny.

Wszystko wskazuje na to, że oboje zmarli z powodu wychłodzenia organizmu, w nieogrzewanych mieszkaniach.

To kolejne ofiary siarczystych mrozów, które od listopada pochłonęły już ponad 40 osób w Polsce.

Łódź. Ciało kobiety w kamienicy

Są kolejne ofiary śmiertelne niskich temperatur, które od dłuższego czasu utrzymują się w Polsce.W poniedziałek, 2 lutego, przed godz. 14 służby zostały wezwane do mieszkania w starej kamienicy przy ul. Malinowej w Łodzi. Jak przekazała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji, miała tam znajdować się kobieta bez oznak życia. Po przyjeździe na miejsce lekarz stwierdził jej zgon, nie wykluczając udziału osób trzecich.

Asp. Sowińska przyznała jednak, że wychłodzenie organizmu 56-latki również jest brane pod uwagę. W rozmowie z TVN24 uściśliła, że mieszkanie, w którym się znajdowała było nieogrzewane, a sama zmarła była przykryta kocami i kołdrą.

Odpowiedź na pytanie o konkretną przyczynę śmierci kobiety przyniesie dopiero sekcja zwłok.

Ta sama kamienica, kolejne ciało

Jak się okazuje, w tej samej kamienicy, ale w innym mieszkaniu, dzień później (we wtorek, 3 lutego) odkryto kolejne ciało. Tym razem 55-letniego mężczyzny. - Pracownik skierowany z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyszedł dojrzeć swojego podopiecznego i stwierdził, że mężczyzna leży bez oznak życia. Lekarz stwierdził zgon 55-latka, wykluczony jest udział osób trzecich, czyli ten mężczyzna zmarł z powodu wychłodzenia organizmu - podała policjantka.

Siarczyste mrozy w Polsce

W Polsce zima trwa w najlepsze. Siarczyste mrozy są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i tych w kryzysie bezdomności. Z policyjnych danych wynika, że od listopada z powodu wychłodzenia zmarło już ponad 40 osób. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści. Niskie temperatury wciąż będą się utrzymywały.

Służby apelują, by nie pozostawać obojętnym, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie. Jeden telefon na numer 112 może uratować ludzkie życie.

