Magia światła i dźwięku powraca do Łodzi. Light Move Festival 2025 już za chwilę!

Choć wakacje już za nami i powoli zaczyna się jesień, to w wielu miejscach w Polsce wciąż nie brakuje okazji do ciekawego spędzania wolnego czasu. Festiwale światła, koncerty, wydarzenia plenerowe i jesienne jarmarki przyciągają mieszkańców i turystów, udowadniając, że wrzesień i październik mogą być równie atrakcyjne jak letnie miesiące. Jeśli nie masz więc planów na ostatni weekend września, być może pomyśl nad wyjazdem do Łodzi, gdzie odbywać się będzie XV edycja Light Move Festival.

Kiedy Light Move Festival 2025?

Light Move Festival 2025 rozpocznie się 26 września w piątek i potrwa do niedzieli 28 września. W tym roku odbędzie się jubileuszowa edycja wydarzenia, więc odwiedzający mogą liczyć na wyjątkowe niespodzianki i pokazy.

Jubileuszowa edycja to dla nas szczególne wydarzenie. Zależało nam, aby uczcić tak ważną edycję w wyjątkowy sposób. Wracamy do tego, co na przestrzeni lat cieszyło się największą popularnością wśród naszych widzów, jednocześnie przygotowując liczne nowości i niespodzianki - mówiła Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna Light Move Festival, cytuje portal lodz.tvp.pl.

Czy festiwal świateł w Łodzi jest płatny?

Choć mogłoby się wydawać, że tak duże i niespotykane wydarzenie będzie płatne to nic bardziej mylnego. Light Move Festival Łódź to całkowicie darmowa atrakcja, na którą przyjść może każdy. Jeśli więc nie ma planów na nadchodzący weekend, polecamy wybrać się na to pełne światła i kolorów wydarzenie.

Light Move Festival to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w Łodzi i zarazem największy festiwal światła w Polsce. Co roku na kilka dni miasto zamienia się w wielką, otwartą galerię sztuki, w której fasady budynków, parki i ulice stają się ekranami dla mappingów 3D, instalacji świetlnych i projekcji multimedialnych. Ideą wydarzenia jest ożywienie miejskiej przestrzeni, pokazanie piękna łódzkich kamienic i zabytków oraz zachęcenie mieszkańców i turystów do wspólnego odkrywania miasta nocą.

Tematem tegorocznej edycji jest hasło "Powroty", a na gości czekają m.in.:

mappingi na łódzkich, zabytkowych budynkach

zachwycające animacje w nieoczywistych lokalizacjach

instalacje świetlne

podświetlone kamienice ulicy Piotrkowskiej

przystanki muzyczne.

Jak długo trwa Light Move Festival?

Light Move Festival w Łodzi w tym roku rozpocznie się 26 września i potrwa do 28 września. Zgodnie z zapowiedziami organizatora wydarzenie będzie rozpoczynane o godzinie 19:00 i potrwa do północy.