Mała dzielnica z niepowtarzalną atmosferą. Fuzja w Łodzi z niepowtarzalnym charakterem

Echo Investment to deweloper godny zaufania, działający na rynku od lat. Posiada bogate doświadczenie w sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Jako jedyna firma w Polsce, projektuje i buduje całe kwartały dobrze zaprojektowanej przestrzeni, zwane "destination places", czyli miejsca które przyciągają ludzi unikalną atmosferą i harmonijnie wpisują się w otoczenie. Echo Investment ma na swoim koncie 33 projekty centrów handlowych (600 tys. m2), 82 projekty mieszkań (510 tys. m2), 40 projektów biur (580 tys. m2).

Firma od 1996 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt Fuzja w Łodzi

Echo Investment prowadzi i przygotowuje kolejne miastotwórcze projekty w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. Każdy z nich to mądrze i odpowiedzialnie zaprojektowany fragment miasta. Fuzja to kolejny łódzki projekt firmy. To według założeń miejsce, które przyciąga ludzi: dla mieszkańców Łodzi miejsce spotkań w samym centrum miasta, dla zwiedzających – wspaniała atrakcja do zobaczenia i miłego spędzenia czasu. Projekty zwane "destination places", jakim jest Fuzja to miejsca, które przyciągają z definicji. Dzięki Fuzji do Łodzi wraca cały fragment miasta, mała dzielnica zaprojektowana według spójnej koncepcji, która szanuje miasto, jego wyjątkowy charakter i mieszkańców.

Rewitalizacja Fuzji ze względu na ogromny obszar inwestycji (8 ha) oraz wymagające prace przy historycznej tkance, prowadzona jest etapowo. Główne prace budowlane oraz konserwatorsko – restauratorskie zakończyły się już w południowej części kompleksu zlokalizowanej od ulicy Milionowej. To właśnie tu powstały cztery nowe budynki mieszkalne, oferujące łącznie 667 lokali. W pierwszym etapie mieszkaniowej inwestycji na terenie Fuzji zostały wybudowane dwie nieruchomości z 274 mieszkaniami o metrażu od 29 mkw. do 111 mkw. Trzeci budynek mieszkalny obejmuje 237 lokali o metrażu od 35 mkw. do 98 mkw. Natomiast w czwartej nieruchomości, która zostanie oddana do użytkowania w drugiej połowie tego roku znajduje się 156 mieszkań. W południowej części Fuzji sprzedanych zostało 96% mieszkań.

Historyczne budynki z nową funkcją

Z początkiem 2023 roku prace budowlane ruszyły w części północnej kompleksu od strony ulicy Tymienieckiego. Rewitalizację przejdą tu dwa historyczne budynki, które zyskają funkcję mieszkaniową. Jeden z obiektów zostanie całkowicie odrestaurowany, a w jego wnętrzach powstanie 171 klasycznych loftów. W drugim zrewitalizowane zostaną zewnętrzne historyczne mury, w otoczeniu których pojawi się nowy budynek oferujący 160 mieszkań loftowych o metrażu od 31 mkw. do 108 mkw. Średnia cena mieszkania loftowego wynosi 11.600 zł za mkw. Sprzedaż tego etapu wystartowała w drugiej dekadzie grudnia 2022 roku, przez niecałe trzy miesiące sprzedanych zostało 20% lokali. Prace przy tym projekcie mieszkaniowym ze względu na obecność tkanki historycznej mają zakończyć się w I kwartale 2025 roku. W ramach budowy loftów i mieszkań loftowych w północnej części Fuzji powstanie łącznie 331 lokali o łącznej powierzchni 18,5 tys. mkw.

Mieszkania w Fuzji

Mieszkania oferowane na terenie Fuzji to wyjątkowe apartamenty wyposażone w technologię Smart, które łączą nowoczesne budownictwo z łódzkim, industrialnym charakterem. Szukasz wygodnego mieszkania w wyjątkowym miejscu? To zdecydowanie oferta dla ciebie! Fuzja ma do zaoferowania przestrzeń na usługi i zakupy oraz jedzenie, kulturę i rozrywkę. Mieszkanie w takim sąsiedztwie zapewni komfort i wygodę. Trzeba się jednak spieszyć. Mieszkania loftowe w łódzkiej Fuzji, których sprzedaż ruszyła w grudniu ubiegłego roku, szybko zyskują nabywców. W niecałe trzy miesiące sprzedanych zostało już 20% lokali będących jeszcze na etapie projektu. Z kolei w zrewitalizowanej południowej części Fuzji poziom sprzedaży mieszkań wynosi 96%. Oznacza to, że ze wszystkich 667 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w tej części kompleksu wolnych pozostaje jedynie 30. Po zakończeniu rewitalizacji na terenie 8 ha dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera znajdzie się łącznie blisko tysiąc mieszkań, usytuowanych zarówno w nowo wybudowanych budynkach, jak i historycznej zabudowie zaadaptowanej na lofty. Więcej: fuzja-echo.pl/

Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Milionowa 6A lok. 245, 90-365 Łódź, +48 42 22 72 003

Godziny pracy biura:

pon: 10.00-18.00

wt: 12.00-18.00

śr-czw: 10.00-18.00

pt: 10.00-17.00

sb: 10.00-13.00

Boho od Echo Investment

Kolejną propozycją od Echo Investment jest osiedle Boho. Możesz wybrać gotowe jeszcze w tym roku mieszkania w centrum Łodzi! Idealna lokalizacja: dziesięć minut spacerem od dworca Łódź-Fabryczna i kilka kroków od Piotrkowskiej. Funkcjonalne rozkłady, duże balkony. Kawalerki już od 330 tysięcy złotych. Jesteś zainteresowany zakupem pierwszego mieszkania? Zapytaj o program Własne Mieszkanie od Echo Investment. Więcej: www.echo-boho.pl

Biuro sprzedaży przy inwestycji: ul. Wodna 23, 90-024 Łódź

Godziny pracy biura:

pon: 10.00 – 18.00

wt: 12.00-18.00

śr-czw: 10.00-18.00

pt: 10.00-17.00

