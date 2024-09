Marzysz o prawie jazdy? Sprawdź, które szkoły nauki jazdy w Łodzi najlepiej przygotowują do egzaminu

Wybór najlepszej szkoły nauki jazdy to sprawa subiektywna. Dla jednych istotna będzie lokalizacja szkoły, dla innych samochody, jakimi dysponuje, dla jeszcze innych skuteczność z jaką absolwenci danej szkoły zdają egzaminy. Tworząc ranking najlepszych szkół nauki jazdy w Łodzi, postanowiliśmy skupić się na tym ostatnim elemencie, czyli zdawalności kursantów, przystępujących do egzaminu praktycznego na kat. B.

Na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta Łodzi wybraliśmy 1o szkół nauki jazdy z Łodzi, które miały najlepszą zdawalność w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Pod uwagę wzięliśmy szkoły, które w ciągu 15 miesięcy przygotowały do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B co najmniej 30 osób. Jak się okazuje, najlepsze autoszkoły w Łodzi mogą pochwalić się zdawalnością na poziomie powyżej 30 proc., co oznacza, że egzamin praktyczny zdaje z powodzeniem niemal co trzeci kursant. Z drugiej strony nie brakuje w Łodzi też szkół ze zdawalnością poniżej 20 proc.

10 łódzkich szkół nauki jazdy, które mogą pochwalić się najlepszą zdawalnością znajdziecie w poniższej galerii: