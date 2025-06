Kto następcą Michała Probierza? Jan Tomaszewski komentuje poszukiwanie nowego selekcjonera [NA ŻYWO]

Kto następcą Probierza? Tomaszewski komentuje [NA ŻYWO]

Po rezygnacji Michała Probierza z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski ruszyła medialna giełda nazwisk. Choć Cezary Kulesza zapowiedział, że decyzja zapadnie wkrótce, już teraz wszystko wskazuje na to, że faworytem do objęcia kadry jest Maciej Skorża. Prezes PZPN w pierwszych godzinach po odejściu Probierza wskazał cztery nazwiska potencjalnych kandydatów: Jan Urban, Jacek Magiera, Adam Nawałka i Jerzy Brzęczek. Żaden z nich nie pełni obecnie funkcji trenera. Jednak najwięcej uwagi wzbudził inny szkoleniowiec – Maciej Skorża, obecnie prowadzący Urawę Red Diamonds w Japonii.

Jan Tomaszewski jak zwykle ostro o kadrze. Ma jasny plan, znów pada to nazwisko

Co ciekawe, w ostatnich dniach Kulesza przebywa w USA, gdzie odbywają się Klubowe Mistrzostwa Świata – turniej, w którym udział bierze również zespół Skorży. Dla wielu to jasny sygnał, że temat przejęcia kadry przez trenera Urawy nabiera realnych kształtów. W rozmowie z „SportoweFakty.wp.pl”, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski nie krył, że Skorża to poważny kandydat: – Jeżeli chodzi o doświadczenie trenera Skorży za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer 1 – powiedział wprost.

Futbologia Przemka Ofiary: Live w środę, 18 czerwca o 15:30

Po rezygnacji Michała Probierza z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski, w PZPN trwają poszukiwania jego następcy, a decyzja ma zapaść jeszcze przed zbliżającymi się wyborami władz związku. Głos w sprawie zabierze Jan Tomaszewski, były reprezentant i ekspert „Super Expressu”, który zdradzi swojego kandydata do objęcia kadry w programie „Futbologia Przemka Ofiary”. Początek transmisji na żywo już w środę, 18 czerwca o godz. 15:30 na kanale YouTube „Super Express Sport”.