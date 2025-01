Mieszkańcy Boya-Żeleńskiego mają dość. Chcą odwołania prezydent: "Dość bubli w Łodzi"

Remont Boya-Żeleńskiego trwa

Ulica Boya-Żelińskiego znajdująca się na łódzkich Dołach choć przeszła w 2019 roku remont, tuż po nim była już w dramatycznym stanie. Niemal wszędzie można było zobaczyć dziury, ubytki, które z pewnością uszkodziły niejeden samochód.

Jak tłumaczył UMŁ, "poszerzone laboratoryjne badania drogowe pokazały, że wykonawca użył złej jakości materiałów do wykonania podbudowy drogi, co przyczyniło się do tak szybkiej degradacji nawierzchni. Wykonawca nie poczuwa się jednak do napraw w ramach gwarancji".

Ostatecznie udało się znaleźć wykonawcę zastępczego, a kosztami remontu została obciążona "firma, która źle wykonała swoje zadanie".

Remont Boya-Żeleńskiego rozpoczął się ostatecznie dopiero w listopadzie 2024 roku, jednak ze sporym opóźnieniem. Jak zapewnia Urząd Miasta Łodzi, na miejscu pojawi się nowa nawierzchnia, przy parku powstanie nowy chodnik, będą też nowe przejścia dla pieszych.

Póki co jednak miasto nie podało konkretnej daty zakończenia modernizacji drogi.

Mieszkańcy mają dość. "Hanka aut"

Mieszkańcy okolicznych bloków mają dość, ale nie tylko oni. Na remont skarżą się również najemcy, a jest ich dość sporo. Przy Boya-Żeleńskiego znajdziemy m.in. pocztę, sklep mięsny, bibliotekę, sklepy spożywcze czy aptekę. Wszyscy są zgodni, że remont utrudnia dostęp do placówek, a tym samym spada liczba klientów. Mieszkańcy natomiast nie mogą dojechać na swoje osiedla, bo by przejechać przez odcinek pomiędzy Sucharskiego a Sporną trzeba byłoby kupić samochód terenowy.

A remont się nie kończy. Frustrację widać również po transparencie, który pojawił się na drodze.

"Referendum już niebawem. Dość bubli w Łodzi. Hanka aut" - możemy przeczytać.

"Oczywiście, że mamy dość. Skończyli kawałek drogi i są zadowoleni, tutaj wciąż jest masakra. A do tego naprawdę niewielu robotników widać na ulicy. Jak mamy się poruszać, jak dotrzeć do domu? Przecież to już ręce opadają" - powiedziała nam jedna z mieszkanek okolicznych bloków.

