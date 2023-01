Kuriozum na ulicach Łodzi! "To się nadaje do zgłoszenia na okładkę SuperExpress"

Mieszkańcy Łodzi eksmitowani mimo spłaconych długów? "Ci ludzie nie mają sumienia, serca"

Jak informuje TVP Łódź, mieszkance ul. Tkackiej i innym lokatorom zasobów Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi grozi eksmisja, choć mieli spłacić swoje długi. Dramatycznie zakończyła się próba eksmitowania kobiety, do której doszło w czwartek, 12 stycznia, bo poszkodowana zasłabła i zabrało ją pogotowie. Wcześniej twierdziła, że spłaciła swoje zobowiązania i zawarła ugodę z ZLM, na dowód pokazując dokumenty. Ta sama historia miała spotkać również innego mieszkańca Łodzi, pana Macieja, który również spłacił swoje długi, ale nie uchroniło go to przed eksmisją. Podpisanie umowy ugody z Zarządem Lokali Miejskich miała też obiecane pani Elwira, która oddała 60 tys. zł. Kobiecie również groziła jednak eksmisja, bo do podpisania umowy ostatecznie nie doszło. Dwoje osób eksmitowanych ze swojego mieszkania postanowiło się domagać swoich praw przed sądem i pozwało zarząd ZLM - oni też twierdzą, że spłacili swoje długi. Jak mówią, stracili nie tylko lokum, ale i zdrowie.

- To są ludzie bez sumienia, bez serca - mówi TVP Łódź poszkodowany mężczyzna.

Nasza redakcja zwróciła się do Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi z prośbą o komentarz do powyższych zdarzeń

Sonda Czy spotkaliście się z podobnymi sytuacjami? Tak, choć były to jednostkowe przypadki Nie, nie mogę w to uwierzyć