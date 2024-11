Najpierw Beko, teraz to? Kolejna firma szykuje grupowe zwolnienia. To nie będą spokojne święta

Łódź. Kulisy zabójstwa Arletty K.

Ciało zabitej Arletty został odnalezione 14 grudnia ubiegłego roku. Jej sąsiadów zaniepokoił nieprzyjemny zapach dochodzący z jej mieszkania. Kiedy powiadomiono służby, wewnątrz lokalu leżały rozkładające się już zwłoki kobiety z licznymi ranami kłutymi.

Policjanci już następnego dnia zatrzymali sprawcę tej makabrycznej zbrodni. W trakcie śledztwa okazało się, że Robert O. zabił swoją partnerkę 29 listopada, dwa dni po tym jak wyszedł z więzienia. Mężczyzna zarówno w trakcie prokuratorskiego postępowania, jak i przed sądem przyznał się do winy, ale szczegółów zdarzenia nie pamięta.

Zabójca nic nie pamięta. "Mam zupełnie czarną dziurę"

Przypomina sobie jedynie fakt, że tragicznego dnia razem z ukochaną pił alkohol i zażywał narkotyki. W pewnym momencie Arletta K. miała mu wypominać, że spotyka się z innymi kobietami. Co było dalej, tego Robert O. już nie wie.

- Mam zupełnie czarną dziurę w pamięci – opowiadał przed sądem. - Ocknąłem się dopiero w moim mieszkaniu. Na spodniach miałem ślady krwi. Wiem, że wszystkie dowody wskazują, że to ja ją zabiłem. Bardzo kochałem Arlettę, chciałem z nią spędzić resztę życia. Mieliśmy razem wyjechać do Holandii, aby zarobić na większe mieszkanie. Jest mi bardzo przykro i żałuję tego, co się stało, bo straciłem osobę, którą kochałem. To jest dla mnie największa kara - dodawał.

Robertowi O. za zabójstwo grozi teraz dożywocie.