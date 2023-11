Bełchatów. Potrąciła dziecka i uciekła. Policja szuka kierującej autem kobiety

Kierująca białym osobowym autem młoda kobieta potrąciła dziecko w Bełchatowie i uciekła z miejsca wypadku. O wszystkim poinformowała w środę, 8 listopada, tamtejsza policja, dodając, że do zdarzenia doszło 27 października na ul. Antracytowej, ok. godz. 7.55. Poszkodowany w wyniku uderzenia samochodu został 11-letni chłopiec, ale nie wiadomo, jak poważne obrażenia odniósł. Mundurowi przekazują, że domniemana sprawczyni wypadku to kobieta w wieku ok. 30 lat, w krótkich, brązowych włosach, ubrana w długi, jasnobrązowy płaszcz. Poszukiwana poruszała się białą toyotą yaris lub podobnym pojazdem, ale w tym samym kolorze.

- Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, proszone są o kontakt z bełchatowską policją, dzwoniąc pod numer telefonu do śledczego prowadzącego sprawę 47 84 65 248 - w godzinach 7.30-15.30 lub do dyżurnego policji 47 84 65 211 - numer czynny całodobowo - apeluje policja w Bełchatowie.