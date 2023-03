Światowa – multisensoryczna, niezwykle angażująca zmysły wystawa największych dzieł VINCENTA VAN GOGHA już wkrótce zagości w Hali przy ul. Krzemienieckiej 2 (dokładna lokalizacja). Ekspozycja będzie dostępna dla widzów od 24 marca do 9 lipca 2023 r.

Bilety dostępne na: https://wystawavangogh.pl/

VAN GOGH Multi-Sensory Exhibition to najbardziej innowacyjna forma doświadczania sztuki! Prace słynnego artysty zaprezentowane będą dzięki technologii Digital Art 360, która przeniesie widzów w niesamowity świat wyobraźni wielkiego mistrza. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni ekspozycyjnej na ekranach o powierzchni ponad 2000 m2 będzie można zobaczyć setki dzieł i dosłownie zanurzyć się w świecie obrazów. Wszystkie prace artysty wyświetlane będą jako wielkoformatowe, tętniące kolorami płótna. Ściany wokół oraz podłoga przemienią się w pasjonującą opowieść o życiu i twórczości malarza. Program wystawy skupi się również na listach VAN GOGHA do jego brata Theo. Korespondencja braci stała się bowiem nie mniej ważna niż malarstwo Vincenta. W szczerych tekstach odzwierciedlał on swoje poglądy na świat i samego siebie, dzięki tym treściom możemy poznać dokładniej jego życie z oryginalnego źródła. Listy są niewątpliwie świadectwem talentu literackiego VINCENTA. Cały cykl wizualny wystawy zostanie wzbogacony nastrojową, odpowiednio dobraną muzyką oraz głosem aktora Roberta Gulaczyka, który to wcielił się w postać Van Gogha w znanym polskim filmie z 2017 r. Wszystko to wprowadzi nas w wewnętrzny świat VAN GOGHA i udoskonali wrażenie nowoczesnego obcowania ze sztuką, pozwoli lepiej docenić kunsztowny styl malarski VAN GOGHA i razem z nim przenieść się do Holandii, Paryża, Arles, Saint-Rémy de Provence oraz Auvers-sur-Oise gdzie powstawały jego największe arcydzieła.

i Autor: materiały prasowe Multisensoryczna wystawa VAN GOGHA już od 24 marca w Łodzi! Zanurz się w świecie obrazów!

VINCENT VAN GOGH to artysta doceniony dopiero po śmierci, który na przestrzeni ostatnich lat swojego życia namalował ponad 2000 obrazów oraz napisał ponad 600 listów - po dzień dzisiejszy znajdujących się w zbiorach największych i najważniejszych muzeów, galerii i kolekcjonerów sztuki dookoła świata. Jego płótna należą obecnie do najdroższych na rynku prac. Teraz dzięki technologii Digital Art 360 mamy szansę je zobaczyć w 1 miejscu i w zupełnie innej formie. Zapomnij o tradycyjnym zwiedzaniu! Przygotuj się na tętniącą życiem symfonię świateł, kolorów i dźwięków, które przeniosą Cię w kreatywny świat malarstwa artysty. Multimedialna wystawa wręcz ożywa za sprawą intensywnych, wyrazistych kolorów i najbardziej znanych dzieł artysty – od kultowych “Słoneczników”, poprzez “Gwiaździstą Noc” czy “Autoportret”. To wyjątkowy pomysł na spędzenie czasu z najbliższymi. Ekscytujący świat VAN GOGHA zaciekawi zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z historią sztuki, jak i wytrawnych znawców twórczości malarza.

Oglądanie dzieł sztuki jeszcze nigdy nie było tak ekscytujące! VAN GOGH Multi-Sensory Exhibition to wciągające i pochłaniające doświadczenie kulturalne, które pozwoli widzom zetknąć się ze sztuką w niespotykany dotąd sposób i zmienić ich wyobrażanie o tradycyjnym zwiedzaniu muzeów!

Niezwykłe doświadczenie, multimedialna wystawa Van Gogha została pięknie przedstawiona w serialu Emily w Paryżu. The New York Times

Jedna z najbardziej zachwycających nowoczesnych form wystawy Van Gogha stworzona dzięki współczesnej technologii. NBC News

Zapraszamy serdecznie! Więcej na: www.wystawavangogh.pl / Facebook / Instagram

