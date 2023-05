Zabił 33-letnią Iwonę nożyczkami. Przemysław D. przyznał się do winy

Wybaczył sąsiadowi, że chciał go zabić. „Proszę o łagodniejszy wymiar kary”

Ciało 20-latka w jeziorze Matusowiec w Pajęcznie. Na ławce został tylko jego telefon

Jakie są przyczyny śmierci 20-latka, którego ciało znaleziono w jeziorze Matusowiec w Pajęcznie? W czasie tegorocznej majówki, 30 kwietnia, ujawnił je jeden z wędkarzy. Okazało się, że denat to mieszkaniec powiatu pajęczańskiego, który w noc poprzedzającą odkrycie bawił się z kolegami w znajdującym się w pobliżu akwenu lokalu. - W czasie spotkania mężczyzna odłączył się od grupy na znaczną odległość, a na zadaszonej ławce nad jeziorem znaleziono tylko jego telefon. Na ciele 20-latka ani na miejscu zdarzenia nie było śladów wskazujących, że do jego śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie. Cały teren został dokładnie sprawdzony i nie uajwniono żadnych oznak, że mogło dojść do walki itp. Czekamy jeszcze na wyniki sekcji zwłok, bo bezpośrednia przyczyna zgonu nie jest nadal znana - informuje Iwona Janczura-Pietrzak, prokurator rejonowy w Wieluniu.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie