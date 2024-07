Na taką zmianę w pogodzie czekali Polacy. Synoptycy widzą jeden problem [Prognoza IMGW na 23.07.2024]

Taka będzie pogoda we wtorek. Prognoza IMGW na 23.07.2024

Po kilkudniowej fali upałów, we wtorek (23 lipca) nadejdzie chwila wytchnienia. W nocy z poniedziałku na wtorek (22/23 lipca) deszcz oraz burze i - jak prognozuje IMGW - "zanikającymi od zachodu i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami". We wschodniej regionach miejscami przelotne opady deszczu i burze. - Suma opadów w burzach do 35 mm, jedynie na Pomorzu Wschodnim i w Kujawach do 45 mm - informuje IMGW. Uwaga na mgły, które lokalnie na zachodzie mogą ograniczać widzialność do 300 m. Noc ciepła. Najchłodniej w kotlinach sudeckich i na północnym zachodzie, gdzie termometry pokażą od 12°C. W centrum około 17°C. Najcieplej w południowej i wschodniej Polsce, do 19°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz i w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

We wtorek (23 lipca) pogodnie, jedynie miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie możliwe także burze. Suma opadów w burzach do 20 mm na północnym wschodzie. Najchłodniej na wybrzeżu i w górach, tam około 20°C. Na północy 22°C, zaś najcieplej w południowej Polsce, gdzie termometry wskażą do 27°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz i w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW