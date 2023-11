Niespodziewane uderzenie ciepła! Ekspert nie wyklucza dwucyfrowych temperatur

Druga połowa listopada pod hasłem ocieplenia. Będą dwucyfrowe temperatury?

Najpierw mróz, później fala ciepła - to w wielkim skrócie prognoza na połowę i drugą połowę listopada. Eksperci już wcześniej ostrzegali, że 14-15 listopada może dojść do nagłego ataku zimna, co dotyczy zwłaszcza, chociaż nie tylko, północno-wschodniej Polski. Teraz okazuje się, że kolejne dni będą znacznie cieplejsze, przypominając pogodę z pierwszych dni listopada. Jak informuje Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, najwyższych temperatur należy się spodziewać w okresie 20-30 listopada. Prognozowane wartości będę wyższe od normy wieloletniej i sięgną średnio od 5-6 kresek na południu kraju do 7-8 na północy. To nie koniec dobrych wieści.

- Z prognoz wynika, że może do nas spłynąć jeszcze cieplejsze powietrze, więc w tym czasie nie wykluczamy nawet dwucyfrowych wartości. W niektórych regionach może być nawet 14-15 stopni, zgodnie z jednym modelem pogody. Najwyższych temperatur należy się spodziewać na Pomorzu - wyjaśnia Walijewski.

Tereny podgórskie wyjątkiem od reguły

Jak dodaje, druga połowa listopada będzie natomiast wyraźnie chłodniejsza na terenach podgórskich, gdzie słupki rtęci mogą spaść poniżej zera. Sprawi to jednocześnie, że przechodzące nad obszarem opady przekształcą się w deszcze ze śniegiem lub krupę śnieżną, co może prowadzić do oblodzeń. W tym czasie prognozowane są też mocno utrudniające powietrze mgły.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej