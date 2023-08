"Najbrzydsza turniejowa maskotka" jest w Łodzi? Internauci mają ubaw

Turniej tenisowy w Łodzi ma najbrzydszą maskotkę? To kebab w okularach przeciwsłonecznych

Kebab w okularach przeciwsłonecznych to maskotka turnieju tenisowego rangi ITF, który rozpoczął się w poniedziałek, 7 sierpnia, na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi. To, co rzuca się w oczy nie tylko fanom tego sportu, to właśnie Mr. Rollo. Zwrócił na niego uwagę również trener tenisa Marcin Michałowski, który podzielił się swoimi refleksjami na profilu twitterowym. - W Łodzi trwa ITF Zahir Cup. Oto Mr.Rollo. Czyżby to był zwycięzca w kategorii „najbrzydsza turniejowa maskotka w sezonie”? 😂🧐 - napisał mężczyzna. Pod jego postem od razu pojawiła się na ten temat dyskusja, ale internauci również nie docenili walorów estetycznych maskotki z Lodzi. "Przypalona parówka z orlenu?", "(...) okulary słoneczne słusznie zalecane bo inaczej pękają gały myślę, że trudno będzie to przebić i jedynie firma produkująca prezerwatywki może się o to pokusić (...)" - to tylko niektóre z komentarzy.

W Łodzi trwa ITF Zahir Cup. Oto Mr.Rollo. Czyżby to był zwycięzca w kategorii „najbrzydsza turniejowa maskotka w sezonie”? 😂🧐 Jak widać, Zahir Kebab wychodzi poza marketingowe schematy nie tylko w social mediach. 💪🌯 pic.twitter.com/JFbBaL1rAf— Marcin Michalewski (@marmichalewski) August 9, 2023

