Najlepsze restauracje wegetariańskie w Łodzi - TOP 10 łódzkich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege Łódź - LISTA
Dla wielu poszukiwanie idealnego miejsca na posiłek to nie tylko kwestia zaspokojenia głodu, ale także wyboru filozofii żywienia, dbałości o zdrowie czy chęci odkrywania nowych, roślinnych smaków. Niezależnie od tego, czy jesteś zdeklarowanym wegetarianinem, weganinem, czy po prostu szukasz lżejszych, roślinnych opcji, często pojawia się pytanie o to, gdzie znaleźć najlepszą restaurację wegetariańską w Łodzi. Miasto to oferuje coraz szerszy wachlarz lokali, które serwują dania bezmięsne, zaskakując różnorodnością i kreatywnością.
- Pierogarnia Stary Młyn Łódź
- Adres: Piotrkowska 37, 90-001 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczne miejsce, pierogi przepyszne, poprawne. Smaczne ciasto i nieprzytłaczające farsze. Spory wybór. Cenowo nie jest tragicznie. Wystój na duży plus, nawet będąc w toalecie widać jak każdy szczegół jest dopracowany i sprawia że traci się poczucie czasu (na plus). Naszą kelnerką była Pani Liza, uważam że obsłużyła nas bardzo miło, profesjonalnie i z poczuciem jakbyśmy byli gośćmi, a nie klientami. Warto odwiedzić :)"
- Placówka
- Adres: Pomorska 4, 91-416 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byłam w tej knajpie na śniadaniu i muszę przyznać, że jedzenie było przepyszne! Świeże składniki, pięknie podane i świetny smak. Obsługa bardzo miła a klimat lokalu sprawia, że chce się wracać. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka pysznego śniadania w przyjemnym miejscu!"
- Złoty Imbir
- Adres: Henryka Sienkiewicza 39, 90-114 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Nazwa trafiona w samo sedno, dania zasługujące na złoto. Przystawki urozmaicone, dobrze zbilansowana, pierożki wonton aż szok że się nie rozpadły, tak cienkie i aksamitne ciasto, bulion aromatyczny. Ryba w mango, matko boska, rozplywala się w ustach, na początku porcja wydawała się skromna ale mała ilość panierki, soczyste mięsko oraz sos mega wyjątkowy były warte ceny. Fajna opcja z menu (ryż i surówka w cenie dania). Makaron z krewetkami nie trafił do końca w moje smaki, natomiast porcja spora, ilość krewetek 8szt (31/40) niespotykana. Duży wybór karty. Fajny bajer z podgrzewana plyta. Również ciekawa sprawa z zgadywaniem smaku deseru (sezamowych kulek), można sprawdzić swoje kubki smakowe, kelner na początku profesjonalny z czasem zagadal już żartem i zrobiło się przyjemnie. Wystrój w porządku. Jedno z lepszych miejsc na mapie Łodzi, opinie nie kłamią."
- Majne Szwajne Vegan Deli
- Adres: Piotrkowska 15, 90-406 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Fajne miejsce na mapie Łodzi. Karta z menu nie bardzo rozbudowana ale to na plus. Atmosfera ok i cenowo też w porządku jak na lokal wegański. Jedzenie pyszne. Jadłam wegański ,,schabowy" i był przepyszny a do tego cudownie zrobiona kapustka i ziemniaczki. Jeszcze jeden plusik za On lemon w lodówce. Polecam to miejsce"
- Niebostan
- Adres: Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "jedno z najfajniejszych miejsc w Polandii. Super ludzie. Super klimat. 100% Vegan! Czego chcieć więcej?"
- Ukryte Rzeki
- Adres: Piotrkowska 295A, 93-004 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Ciekawe miejsce, doskonała obsługa, fenomenalne żarcie. Do tego duży parking, czynne od 11. Rozbudowane i ciekawe menu, na przystastawkę poszło tataki z jelenia a na główne pierogi, polecone jako "przyjeżdża do nas babcia Bożenka i sama je robi". Po takiej reklamie nie da się ich nie spróbować. I było warto. Do tego fajne lemoniada. Ceny znośne, wystrój przyjemny. Na pewno wrócę dalej testować menu."
- Klubokawiarnia Owoce i Warzywa
- Adres: Piotrkowska 217, 90-451 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo ładny lokal. Super oferta śniadaniowa, bardzo smaczna. Kawa średnia, ale plus za niższą cene do śniadania. Minus za podawanie ukruszonej ceramiki. Bardzo drogie ciasta"
- LAS vegan food and more
- Adres: w podwórku, Piotrkowska 101, 90-425 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam! Jedzenie jest fantastyczne, a to, co najbardziej zachwyca, to nieoczywiste i świetnie skomponowane smaki. Widać tu prawdziwy pomysł na kuchnię roślinną idealnie nadającą się do dzielenia. Dzięki małym porcjom można spróbować kilku dań idąc nawet w dwie osoby. Do pełni szczęścia brakowało mi tylko, aby dania były podane na barwnej ceramice, która zastąpiłaby proste białe talerze i metalowe tace. Na osobne wyróżnienie zasługuje obsługa – bardzo miła, uważna i reprezentująca niezwykle wysoką jakość serwisu. Czuć się tutaj naprawdę zaopiekowanym. Ogromny plus również za darmową wodę do posiłku – mały gest, a robi różnicę. Gorąco polecam!"
- Restauracja Roma
- Adres: Piotrkowska 122, 90-060 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam Pizzerię Roma! Już od samego progu przywitał nas uśmiechnięty Łukasz – młody człowiek z absolutnie pozytywną energią i ogromnym zaangażowaniem. Widząc, że przyszliśmy zmarznięci (choć wcale nie było aż tak zimno!), od razu zaproponował nam gorącą, pyszną herbatę na rozgrzewkę. To był fantastyczny gest i dowód prawdziwego zainteresowania gościem. Zamówiliśmy pizzę z krewetkami oraz drugą z salami – obie były po prostu niesamowite! Idealnie wypieczone, znakomicie podane, pełne smaku. Do tego świetne piwo, a na zakończenie miła niespodzianka w postaci limoncello. Całość stworzyła wyjątkowe, bardzo przyjemne doświadczenie. Przez cały czas Łukasz zachowywał się z pełnym profesjonalizmem i serdecznością. Aż zapytałam, czy jest właścicielem – niestety nim nie jest, ale jego postawa zdecydowanie zasługuje na najwyższe uznanie. Takiego pracownika ze świecą szukać! Mam nadzieję, że właściciel czyta te opinie i doceni wkład, trud, zaangażowanie oraz uśmiech od początku do końca. Wspomnę również o panu Nikodemie, który także był tego dnia na zmianie – bardzo sympatyczny, uśmiechnięty, razem z Łukaszem troszczyli się o nas wzorowo. Na pewno tu wrócimy. Dziękujemy i tak trzymać!"
- Zielona Restauracja Wegetariańska i Wegańska
- Adres: Drewnowska 58, 91-002 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Sobotni obiad, sporo osób w restauracji. Nie jesteśmy wegankami, ale lubimy kuchnie wege. Obsługa zainteresowana i życzliwa od wejścia. Zamowiłysmy Naładowane Fryty i Chrupiące Tacos z boczniakami w tempurze i herbaty ( grejpfrutowa z ananasem i czarna z mandarynka ). Na czas oczekiwania - delikatne guacamole z bagietką, zaraz też podano przepyszne , obłędne wprost , gorące herbaty. Mimo wieku gości niezbyt długo poczekać trzeba było na posiłek. Porcje zacne, z łakomstwa zjadlysmy wszystko - było znakomite. Gdybym mieszkała w Łodzi byłoby to miejsce częściej odwiedzane, a tak jest " tylko " godne polecenia nie tylko dla wegetarian!"