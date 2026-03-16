Najlepsze restauracje wegetariańskie w Łodzi - TOP 10 łódzkich restauracji wegetariańskich

Redakcja se.pl
2026-03-16 15:00

Planujesz wegetariański obiad lub szukasz nowych, roślinnych smaków w Łodzi? Odkrycie miejsca idealnego bywa czasochłonne, ale mamy na to rozwiązanie. Przygotowaliśmy ranking najlepszych wegetariańskich restauracji, które zachwycają różnorodnością i jakością.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Najlepsze restauracje wegetariańskie w Łodzi - TOP 10 łódzkich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege Łódź - LISTA

Dla wielu poszukiwanie idealnego miejsca na posiłek to nie tylko kwestia zaspokojenia głodu, ale także wyboru filozofii żywienia, dbałości o zdrowie czy chęci odkrywania nowych, roślinnych smaków. Niezależnie od tego, czy jesteś zdeklarowanym wegetarianinem, weganinem, czy po prostu szukasz lżejszych, roślinnych opcji, często pojawia się pytanie o to, gdzie znaleźć najlepszą restaurację wegetariańską w Łodzi. Miasto to oferuje coraz szerszy wachlarz lokali, które serwują dania bezmięsne, zaskakując różnorodnością i kreatywnością.

  1. Pierogarnia Stary Młyn Łódź
    • Adres: Piotrkowska 37, 90-001 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczne miejsce, pierogi przepyszne, poprawne. Smaczne ciasto i nieprzytłaczające farsze. Spory wybór. Cenowo nie jest tragicznie. Wystój na duży plus, nawet będąc w toalecie widać jak każdy szczegół jest dopracowany i sprawia że traci się poczucie czasu (na plus). Naszą kelnerką była Pani Liza, uważam że obsłużyła nas bardzo miło, profesjonalnie i z poczuciem jakbyśmy byli gośćmi, a nie klientami. Warto odwiedzić :)"
  2. Placówka
    • Adres: Pomorska 4, 91-416 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Byłam w tej knajpie na śniadaniu i muszę przyznać, że jedzenie było przepyszne! Świeże składniki, pięknie podane i świetny smak. Obsługa bardzo miła a klimat lokalu sprawia, że chce się wracać. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka pysznego śniadania w przyjemnym miejscu!"
  3. Złoty Imbir
    • Adres: Henryka Sienkiewicza 39, 90-114 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Nazwa trafiona w samo sedno, dania zasługujące na złoto. Przystawki urozmaicone, dobrze zbilansowana, pierożki wonton aż szok że się nie rozpadły, tak cienkie i aksamitne ciasto, bulion aromatyczny. Ryba w mango, matko boska, rozplywala się w ustach, na początku porcja wydawała się skromna ale mała ilość panierki, soczyste mięsko oraz sos mega wyjątkowy były warte ceny. Fajna opcja z menu (ryż i surówka w cenie dania). Makaron z krewetkami nie trafił do końca w moje smaki, natomiast porcja spora, ilość krewetek 8szt (31/40) niespotykana. Duży wybór karty. Fajny bajer z podgrzewana plyta. Również ciekawa sprawa z zgadywaniem smaku deseru (sezamowych kulek), można sprawdzić swoje kubki smakowe, kelner na początku profesjonalny z czasem zagadal już żartem i zrobiło się przyjemnie. Wystrój w porządku. Jedno z lepszych miejsc na mapie Łodzi, opinie nie kłamią."
  4. Majne Szwajne Vegan Deli
    • Adres: Piotrkowska 15, 90-406 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Fajne miejsce na mapie Łodzi. Karta z menu nie bardzo rozbudowana ale to na plus. Atmosfera ok i cenowo też w porządku jak na lokal wegański. Jedzenie pyszne. Jadłam wegański ,,schabowy" i był przepyszny a do tego cudownie zrobiona kapustka i ziemniaczki. Jeszcze jeden plusik za On lemon w lodówce. Polecam to miejsce"
  5. Niebostan
    • Adres: Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "jedno z najfajniejszych miejsc w Polandii. Super ludzie. Super klimat. 100% Vegan! Czego chcieć więcej?"
  6. Ukryte Rzeki
    • Adres: Piotrkowska 295A, 93-004 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Ciekawe miejsce, doskonała obsługa, fenomenalne żarcie. Do tego duży parking, czynne od 11. Rozbudowane i ciekawe menu, na przystastawkę poszło tataki z jelenia a na główne pierogi, polecone jako "przyjeżdża do nas babcia Bożenka i sama je robi". Po takiej reklamie nie da się ich nie spróbować. I było warto. Do tego fajne lemoniada. Ceny znośne, wystrój przyjemny. Na pewno wrócę dalej testować menu."
  7. Klubokawiarnia Owoce i Warzywa
    • Adres: Piotrkowska 217, 90-451 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Bardzo ładny lokal. Super oferta śniadaniowa, bardzo smaczna. Kawa średnia, ale plus za niższą cene do śniadania. Minus za podawanie ukruszonej ceramiki. Bardzo drogie ciasta"
  8. LAS vegan food and more
    • Adres: w podwórku, Piotrkowska 101, 90-425 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Bardzo polecam! Jedzenie jest fantastyczne, a to, co najbardziej zachwyca, to nieoczywiste i świetnie skomponowane smaki. Widać tu prawdziwy pomysł na kuchnię roślinną idealnie nadającą się do dzielenia. Dzięki małym porcjom można spróbować kilku dań idąc nawet w dwie osoby. Do pełni szczęścia brakowało mi tylko, aby dania były podane na barwnej ceramice, która zastąpiłaby proste białe talerze i metalowe tace. Na osobne wyróżnienie zasługuje obsługa – bardzo miła, uważna i reprezentująca niezwykle wysoką jakość serwisu. Czuć się tutaj naprawdę zaopiekowanym. Ogromny plus również za darmową wodę do posiłku – mały gest, a robi różnicę. Gorąco polecam!"
  9. Restauracja Roma
    • Adres: Piotrkowska 122, 90-060 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam Pizzerię Roma! Już od samego progu przywitał nas uśmiechnięty Łukasz – młody człowiek z absolutnie pozytywną energią i ogromnym zaangażowaniem. Widząc, że przyszliśmy zmarznięci (choć wcale nie było aż tak zimno!), od razu zaproponował nam gorącą, pyszną herbatę na rozgrzewkę. To był fantastyczny gest i dowód prawdziwego zainteresowania gościem. Zamówiliśmy pizzę z krewetkami oraz drugą z salami – obie były po prostu niesamowite! Idealnie wypieczone, znakomicie podane, pełne smaku. Do tego świetne piwo, a na zakończenie miła niespodzianka w postaci limoncello. Całość stworzyła wyjątkowe, bardzo przyjemne doświadczenie. Przez cały czas Łukasz zachowywał się z pełnym profesjonalizmem i serdecznością. Aż zapytałam, czy jest właścicielem – niestety nim nie jest, ale jego postawa zdecydowanie zasługuje na najwyższe uznanie. Takiego pracownika ze świecą szukać! Mam nadzieję, że właściciel czyta te opinie i doceni wkład, trud, zaangażowanie oraz uśmiech od początku do końca. Wspomnę również o panu Nikodemie, który także był tego dnia na zmianie – bardzo sympatyczny, uśmiechnięty, razem z Łukaszem troszczyli się o nas wzorowo. Na pewno tu wrócimy. Dziękujemy i tak trzymać!"
  10. Zielona Restauracja Wegetariańska i Wegańska
    • Adres: Drewnowska 58, 91-002 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Sobotni obiad, sporo osób w restauracji. Nie jesteśmy wegankami, ale lubimy kuchnie wege. Obsługa zainteresowana i życzliwa od wejścia. Zamowiłysmy Naładowane Fryty i Chrupiące Tacos z boczniakami w tempurze i herbaty ( grejpfrutowa z ananasem i czarna z mandarynka ). Na czas oczekiwania - delikatne guacamole z bagietką, zaraz też podano przepyszne , obłędne wprost , gorące herbaty. Mimo wieku gości niezbyt długo poczekać trzeba było na posiłek. Porcje zacne, z łakomstwa zjadlysmy wszystko - było znakomite. Gdybym mieszkała w Łodzi byłoby to miejsce częściej odwiedzane, a tak jest " tylko " godne polecenia nie tylko dla wegetarian!"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki