Najmniejsze dziecko waży niecałe 800 gramów. Czworaczki w szpitalu w Łodzi!

Czworaczki w szpitalu w Łodzi. Najmniejszy Tymoteusz ważył ledwie 770 gramów

Czworaczki przyszły na świat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi we wtorek, 31 stycznia - informuje dzienniklodzki.pl. Urodziły się jako wcześniaki w 30. tygodniu ciąży. Ich rodzice to mieszkańcy gminy Tomaszów Mazowiecki, którzy jak sami mówią, przeżyli szok, gdy dowiedzieli, że na świat przyjdzie aż czworo dzieci. - Z czasem jednak co raz bardziej się z tego powodu cieszyliśmy. Teraz, kiedy są już na świecie, nasza radość jest nie do opisania - mówi serwisowi dzienniklodzki.pl pan Dominik, ojciec czworaczków. W porodzie dzieci, dwóch dziewczynek i dwóch chłopczyków, uczestniczyło ponad 20 medyków z placówki w Łodzi. Wszystkie maluchy przebywają jeszcze na oddziale neonatologii, ale czują się dobrze:

Michalina ważyła 1 120 gramów,

Aleksander - 1 040 g,

Dominika - 970 g,

Tymoteusz - 770 g.

Jak informuje dzienniklodzki.pl, to drugie narodziny czworaczków w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - pierwsze miały miejsce w 2012 r. W 2001 i 2000 r. w placówce przyszły natomiast na świat pięcioraczki.

