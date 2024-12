Policjanci w akcji

Napad na bank w Nowej Brzeźnicy. Łupem złodzieja padło 50 tysięcy złotych. Podejrzany jest już w rękach policji

Policjanci z Pajęczna zatrzymali 42-latka, podejrzanego o to, że 18 grudnia napadł na placówkę bankową w Nowej Brzeźnicy (woj. łódzkie), sterroryzował bronią jej pracowników i ukradł 50 tysięcy złotych. Decyzją sądu mężczyzna, który wcześniej był już wielokrotnie karany, trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia.