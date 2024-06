Poszła do spowiedzi, mówiąc o seksie. Po tym co usłyszała, z kościoła wyszła zapłakana

Najpierw Poznań, teraz także inne miasta - fentanyl, zwany "narkotykiem zombie", coraz częściej staje się negatywnym bohaterem nagrań udostępnianych w mediach społecznościowych. W listopadzie śmiertelnie zatruła się nim 19-latka ze stolicy Wielkopolski, ale ofiar może być więcej. Dlaczego? To lek przeciwbólowy zaliczany do syntetycznych opioidów, który stosuje się w anestezjologii, ale jego wielkim minusem jest to, że silnie uzależnia. Fentanyl działa bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, dlatego on i jego pochodne są stosowane przez narkomanów jako substytut heroiny.

Jego potoczna nazwa wzięła się stąd, że po jego zażyciu ludzie kiwają się w charakterystyczny sposób i mają problemy, by się poruszać, ale większa dawka może nawet doprowadzić do ich śmierci.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chory najpierw zwalnia oddech, potem przestaje oddychać. Dochodzi najpierw do uszkodzenia struktur wrażliwych na brak tlenu, czyli mózgu, a jeśli nie jest udzielona pomoc chory umiera, bo się dusi, nie mając tego świadomości - mówi prof. Waldemar Machała, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którego cytuje dzienniklodzki.pl.

Co odwraca działanie "narkotyku zombie"?

Jak dodaje Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, służby medyczne są przygotowane na interwencje dotyczące podobnych przypadków. Na wyposażeniu karetek w Łodzi znajduje się bowiem nie tylko sam fentanyl, ale i naloskon, który odwraca działanie "narkotyku zombie". Konieczna jest jednak szybkość działania, bo nawet kilkuminutowa zwłoka może się skończyć zgonem odurzonego.