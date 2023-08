Śmiertelny wypadek pod Zduńską Wolą. Kierowca renaulta wiózł za dużą liczbę pasażerów

Jakie były przyczyny śmiertelnego wypadku w Pstrokoniach, do którego doszło 25 sierpnia? Bada to Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli. W piątek ok. godz. 23.15 doszło tam do zderzenia renaulta clio i nissana micra. Za kierownicą pierwszego pojazdu siedział 32-latek, który według wstępnych ustaleń policji zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z autem, którym jechał 19-latek i jego dwaj pasażerowie w wieku 17 i 18 lat. W wyniku wypadku 32-letni mężczyzna i jego rówieśnik, siedzący na przednim fotelu, zginęli na miejscu, natomiast ich czterech pasażerów w wieku 31-41 lat zostało rannych, po czym zabrały ich karetki. Do szpitala trafili również wszyscy nastolatkowie. - Jedna z poszkodowanych w wypadku 7 osób opuściła już placówkę, natomiast pozostałe nadal są hospitalizowane - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli. Tymczasem prokuratura będzie badać m.in., czy do zdarzenia mogło dojść wskutek tego, że 32-latek przewoził o jednego pasażera za dużo, zanadto obciążając swój samochód.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje