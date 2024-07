Łódź

Nawałnica uszkodziła most na Siewnej w Łodzi. Zapadło się pół jezdni

mar 11:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Uszkodzony most nad rzeką Bałutką i zapadnięta połowa jezdni na ul. Siewnej to efekt nawałnic, które w piątek (12 lipca) przeszły nad Łodzią. Władze Łodzi zapowiedziały już, że uszkodzony mostek trzeba będzie rozebrać, a następnie odbudować. To oznacza kilka miesięcy utrudnień dla kierowców.