Nie masz pomysłu na majówkę? Spędź ją w Poddębicach! Atrakcji nie zabraknie

Poddębice - królestwo wody termalnej

Czy wiedzieliście, że Poddębice to jedyne miasto w Polsce z prawdziwą pijalnią wody termalnej? Gorąca woda ma temperaturę 72 stopni i jest absolutnym walorem miejscowości. Liczy ona 27 tysięcy lat, pochodzi z pokładów kredy dolnej i znajduje się ponad 2 kilometry pod ziemią. Ma przede wszystkim właściwości zdrowotne. Jej wodorowęglanowo-sodowowo-krzemionkowo-wapniowy charakter oraz zróżnicowany skład pierwiastków sprawia, że terapeutycznie wpływa ona na organizm człowieka.

Co ciekawe źródła termalne ogrzewają ponad 70% miasta!

i Autor: Materiały prasowe

Ze zdrowotnych walorów wody termalnej można skorzystać w nowoczesnym Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji - Termach Poddębice. Kompleks składa się z siedmiu basenów o łącznej powierzchni lustra wody 2300 m.kw. To baseny zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w tym dla dzieci oraz basen olimpijski o długości 50 metrów. We wszystkich nieckach wykorzystywana jest woda termalna o temperaturze od 30 do 38 stopni. Na terenie całego obiektu też jest woda termalna: prysznice, toalety, krany. W części zewnętrznej obiektu znajduje się basen ścian wodnych, a także basen wypływowy połączony z basenem wewnętrznym, co umożliwia korzystanie z atrakcji wodnych przez cały rok.

Do dyspozycji gości są sauny (fińska z koloroterapią, parowa z aromaterapią, infrared z koloroterapią oraz tepidarium słoneczna łąka) i komnata solna z tężniami. W kompleksie znajdują się pomieszczenia przeznaczone do leczenia uzdrowiskowego z wykorzystaniem soli w różnych postaciach (haloterapia). Ścieżka Kneippa i słoneczny taras wypoczynkowy to kolejne atrakcje. Oprócz atrakcji wodnych znajduje się też strefa wellness&spa oraz punkt gastronomiczny.

i Autor: Materiały prasowe

Zrelaksuj się w Ogrodzie Zmysłów

To prawdziwe spa dla psychiki! Ponad 4 hektary parku podzielono na strefy odpowiadające zmysłom: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. To miejsce, w którym można się zrelaksować, odpocząć i poznawać naturę za pomocą elementów małej architektury takich jak: mur strukturalny, kolorowe fontanny, siedziska wstęgowe, ściana wodna, zapachowe siedziska, echo studnie, labirynty roślinne. Kompleks jest przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Odwiedź ZOO Borysew

To unikalny, prywatny ogród zoologiczny, który znajduje się kilkaset metrów od głównych atrakcji w Poddębicach. Możecie spotkać tu białe lwy, tygrysy bengalskie, białe wilki, serwale, lemury, kangury czy bawoły indyjskie.

i Autor: materiały prasowe

III Termalna Majówka z Radiem ESKA

Do Poddębic warto przyjechać nie tylko na termalny relaks, ale i zabawę! Nie przez przypadek ta miejscowość znalazła się na trasie ESKA Music Tour. Już 1 maja na terenie koncertowym przy basenach termalnych odbędzie się koncert wielkich, polskich gwiazd. Na scenie pojawią się m.in:

bryska

i Autor: materiały prasowe

Baranovski

i Autor: materiały prasowe

Smolasty

i Autor: materiały prasowe

Patrycja Markowska

i Autor: materiały prasowe

Będzie się działo! Nie może was tam zabraknąć!

Artykuł Sponsorowany