Roztrzaskał BMW, dwie osoby zginęły. Wiktor K. zatrzymany we Francji. Ukrywał się cztery lata

Tragiczny wypadek w Łodzi nie żyją dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło 23 lutego 2020 r. na ul. Broniewskiego w Łodzi. Kierowca jechał z nadmierną prędkością i stracił panowanie nad autem. BMW wpadło w poślizg i sunąc bokiem po jezdni, zjechało na prawe pobocze. Tam uderzyło w krawężnik, wybiło się w powietrze, a następnie wpadło w drzewo. W wypadku zginęło dwóch pasażerów w wieku 30 i 26 lat. Za do szpitala z poważnymi obrażeniami trafił 29-latek.

Kierowca wyszedł z wypadku z drobnymi obrażeniami. Kiedy zobaczył, że jego koledzy nie dają oznak życia, szybkim krokiem oddalił się z miejsca tragedii.

37-latek zatrzymany we Francji

Jak się okazało, 37-letni Wiktor K. podejrzewany o spowodowanie wypadku wyjechał z Polski i ukrywał się poza granicami kraju. Prokuratura Rejonowa Łódź Widzew wydała za nim list gończy. Co więcej, we wrześniu 2023 r. wydany został również Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwona nota Interpolu.

"Policjanci z łódzkiej komendy wojewódzkiej cały czas pracowali nad sprawą ukrywającego się mężczyzny. Ustalili, gdzie może przebywać, jednak z uwagi na częste zmiany miejsca zamieszkania oraz przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, konieczne było nawiązanie kontaktu za pośrednictwem Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KGP z Europejską siecią współpracy policyjnej ENFAST zajmującą się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców" - przekazał podkom. Adam Dembiński z łódzkiej policji.

Dzięki międzynarodowej współpracy udało się ustalić miejsce pobytu mężczyzny we Francji. 37-latek został zatrzymany na dworcu autobusowym w Paryżu. Trafił do aresztu, gdzie oczekuje na zakończenie procedury ekstradycyjnej do Polski.