Choć warunki w polskich więzieniach poprawiły się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, to nasz kraj nadal pozostaje w tyle za innymi państwami Europy. Ma na to m.in. wpływ znacznie większa liczba więźniów przypadających na 100 mieszkańców, a do tego niewielka, minimalna powierzchnia, jaka przysługuje każdemu z osadzonych. W Polsce to 3 metry kwadratowe, gdy np. w Norwegii to ponad 3 razy więcej.

Polskie więzienia dzielą się zasadniczo na cztery typy:

zakłady karne dla młodocianych;

zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy;

zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych;

zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego.

W całym kraju jest ich łącznie 87, a do tego podlega im 37 oddziałów zewnętrznych. W skład systemu penitencjarnego wchodzi również ok. 70 aresztów śledczych.

Polska kontra Norwegia. Które więzienia wypadają lepiej?

Jedzenie w polskich więzieniach, choć nie jest wyszukane, to zawiera wszystkie składniki odżywcze. Do tego jest dostosowane do: rodzaju zatrudnienia, wieku, stanu zdrowia oraz wymogów religijnych i kulturowych skazanych. Jak podaje Beszamel.se.pl, Służba Więzienna opublikowała niedawno przykładowe menu obowiązujące w ciągu jednego dnia:

Śniadanie: chleb, kiełbasa golonkowa, margaryna, herbata;

Obiad: zupa koperkowa z ryżem, gulasz wołowy, ziemniaki, surówka z ogórków, kompot;

Kolacja: chleb, mielonka prasowana, margaryna, herbata.

Powyższe warunki i tak nie przebiją tych z więzienia na norweskiej wyspie Bastøy. Placówka jest uważana za pierwszą ekologiczną na świecie, bo jest zasilana energię słoneczną, jest ogrzewana drewnem, a więźniowie produkują żywność na własne potrzeby, pracując na farmie. To nie wszystko, bo nie mieszkają w celach, ale drewnianych domkach, gdzie każdy z osadzonych ma własny pokój. Dzięki takim warunkom tylko kilkanaście procent z nich dopuszcza się po opuszczeniu placówki kolejnego przestępstwa - to jeden z najlepszych wyników w Europie i na świecie.

W naszej galerii zebraliśmy zdjęcia z takich więzień i aresztów śledczych, jak m.in. na Grochowie, Mokotowie, Służewcu i Białołęce w Warszawie.