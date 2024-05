Zarządzał gminą z aresztu, teraz znowu wygrał wybory. Wójt ma łzy w oczach, gdy mówi, co go spotkało

Miała lecieć z kochankiem do Barcelony. Na lotnisku czekał mąż

Kłamstwo ma krótkie nogi - mogła pomyśleć Polka, którą mąż przyłapał na zdradzie. Jak informuje Lelum.pl, kobieta planowała wyjazd do Barcelony razem z kochankiem, ale powiedziała mężowi, że leci tam na szkolenie, które zorganizowała jej firma. Mężczyzna być może niczego by się nie domyślił, gdyby sam nie organizował dla siebie i ukochanej wyprawy do Lizbony z okazji 20. rocznicy ślubu.

Żeby dokonać rezerwacji, musiał jednak podać szczegółowe dane żony, więc zajrzał do jej komody. W szufladzie znalazł bilety lotnicze do Barcelony, ale zarówno dla kobiety, jak i nieznanego mu mężczyzny. Były tam również zdjęcia, na których jego żona całuje się z kochankiem. Mężczyzna zadzwonił do linii obsługujących połączenie do Hiszpanii i za opłatą zmienił dane pasażera na swoje. W dniu wylotu czekał na żonę i jej kochanka na lotnisku, przekazując kobiecie, że żąda rozwodu.