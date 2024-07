Wystarczyło 10 minut deszczu

Nie mogli nawet wyjść z autobusu! Ogromna ulewa nad Łodzią. Miasto zalała woda [WIDEO, ZDJĘCIA]

Strugi wody popłynęły ulicami Łodzi w środę, 24 lipca, po tym jak nad miastem przeszła ulewa. Wszystko rozpoczęło się ok. godz. 19, ale deszcze padał ledwie ok. 10 minut. To jednak wystarczyło, żeby studzienki kanalizacyjne nie nadążały z odprowadzaniem wody, choć strażacy z Łodzi nie mieli z kolei żadnych interwencji związanych z podtopieniami.