Nie musisz planować wakacji. Wszystko, czego potrzebujesz znajdziesz na Fali!

Wylegiwanie się na leżaku nad brzegiem morza? Wyjazd do uzdrowiska? A może wypad do parku rozrywki? Nie wiesz, jak zaplanować wakacje? Wpadnij do Aquaparku Fala! Tam znajdziesz wszystkie opcje relaksu w jednym miejscu.

Nie musisz planować dalekich podróży, żeby wycisnąć z wakacji to, co najlepsze. W Aquaparku Fala dostaniesz wszystkie opcje relaksu w jednym miejscu. Preferujesz wylegiwanie się na piaszczystej plaży nad brzegiem morza? Skorzystaj z zewnętrznej strefy rekreacji z basenami, rwącą rzeką oraz dużymi piaszczystymi plażami. - Otwarcie terenu zewnętrznego jest dla nas nieoficjalnym początkiem wakacji. Liczymy na to, że piękna pogoda dopisze przez całe lato, bo nic nie może równać się z relaksem na świeżym powietrzu – mówi Anna Duda z Aquaparku Fala. i Autor: mat. prasowe Poszukiwacze adrenaliny również znajdą na Fali coś dla siebie. - Osoby preferujące mocne wrażenia zapraszamy do skorzystania z naszych zjeżdżalni. W sezonie letnim dużym zainteresowaniem cieszy się ekstremalna zjeżdżalnia Kamikaze. Na brak atrakcji nie będą mogli narzekać najmłodsi Falowicze. Do ich dyspozycji będzie wodny plac zabaw, dmuchańce, brodzik dla maluszków oraz atrakcje znajdujące się w części parkowej – dodaje Dominika Sęczkowska. i Autor: mat. prasowe Fala to także idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. W Strefie Basenowej klienci przez cały rok mogą korzystać z 2 basenów sportowych, basenu rekreacyjnego, rwącej rzeki, 4 brodzików dla dzieci, 6 wanien jacuzzi oraz z legendarnego basenu ze sztuczną falą. Natomiast w Strefie Aktywności Fizycznej znajdują się wszystkie sprzęty potrzebne do treningu, wyposażone dodatkowo w możliwość połączenia z urządzeniami mobilnymi. i Autor: mat. prasowe Atrakcji nie zabraknie także dla miłośników uzdrowiskowych kurortów. Nie trzeba planować wakacji w Ciechocinku, bo na Fali można się wykąpać w 6 rodzajach leczniczych solanek. Goście mogą także skorzystać z nowej atrakcji i przejść się po ścieżce Kneippa – jako świetny sposób na rozluźnienie ciała i zniwelowanie skutków stresu. W Aquaparku znajduje się także strefa saun, jakiej na próżno szukać nawet w Finlandii. - W magicznej Strefie Saun klienci mogą korzystać z 5 saun fińskich, 2 łaźni parowych oraz 2 saun na podczerwień. Codziennie prowadzone są ceremonie naparzań z udziałem certyfikowanych saunamistrzów. W naszym Saunarium klienci mogą również zrelaksować się w tężni solankowej, odpocząć w grocie śnieżnej lub zażyć kąpieli w 3 jacuzzi – przekazuje Beata Olczak. i Autor: mat. prasowe Łódzki aquapark to jeden z największych parków wodnych w Polsce. Cały obiekt rozciąga się na 10 hektarach, a łączna powierzchnia lustra wody wynosi 3.571m². Osoby poszukujące relaksu, adrenaliny lub sportu, znajdą wszystko w jednym miejscu bez wyjeżdżania w daleką podróż.