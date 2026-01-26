Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pożegnał najstarszą Polkę, Jadwigę Żak-Stewart, która zmarła w wieku 113 lat.

Urodzona w Warszawie w 1912 roku kobieta większość życia spędziła w Łodzi, a przez ponad 30lat mieszkała również w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyemigrowała w latach 80.

Była jedyną Polką urodzoną przed I wojną światową, aktywną zawodowo do późnego wieku.

Poznaj wzruszające wspomnienia o jej życiu i niezwykłej pogodzie ducha.

Łódź. Najstarsza Polka nie żyje. Jadwiga Żak-Stewart miała 113 lat

"Jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze" - takim słowami pożegnał Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego najstarszą Polka, Jadwigę Żak-Stewart, która zmarła w wieku 113 lat. Urodziła się w Warszawie 15 lipca 1912 r., ale swoje życie związała z Łodzią, w której zamieszkała w 1946 r. W latach 80., podczas stanu wojennego, wyemigrowała do Ameryki, żeby być bliżej swoich synów: Romana i Cezarego.

Osiadła w Indianapolis, pracując w tamtejszym szpitalu. Do Polski i do Łodzi wróciła w wieku 100 lat, gdzie mieszkała aż do śmierci. Była nie tylko najstarszą Polką, ale jednocześnie jedyną obywatelką naszego kraju urodzoną przed wybuchem I wojny światowej.

- W Polsce prowadziła dom, w Stanach pracowała w szpitalu i do 84. roku życia jeździła autem. Praca była dla Niej najważniejsza, pozwalała utrzymać jej sprawność intelektualną i fizyczną. Uwielbiała słodycze, a szczególnie delicje. Była ciepłą, niezwykle pogodną, piękną Kobietą (...) Spoczywaj w Pokoju, Pani Jadziu… Wyrazy współczucia dla Rodziny i Przyjaciół. Łódź zapamięta Panią - napisał na swoim profilu facebookowym Marcin Gołaszewski, radny miejski w Łodzi.