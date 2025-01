Sebastian M. wraca do Polski. Adwokat rodzin ofiar mówi o dużej uldze. Prokuratura pewna jednej rzeczy

Nowe kościoły w archidiecezji łódzkiej. Budowa na finiszu

Kardynał Grzegorz Ryś podtrzymał nową tradycję i odwiedził pod koniec roku nowo budowane kościoły z archidiecezji łódzkiej, odprawiając tam msze - informuje "Dziennik Łódzki". Na jego trasie znalazła się m.in. parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bełchatowie, erygowana przez abp. Władysława Ziółka w 2007 roku. Sześć lat temu kardynał Ryś sam poświęcił plac pod budowę nowej świątyni. Grudniowa pasterka była pierwszą mszą odprawioną w świątyni od momentu rozpoczęcia jej budowy.

Na liście metropolity łódzkiego był ponadto zabytkowy na Mileszkach w Łodzi, który spłonął doszczętnie w 2015 r., a 5 lat później rozpoczęto jego odbudowę - do jej zakończenia brakuje naprawdę niewiele.

- Nie licząc wewnętrznego wyposażenia, takiego jak ławki, konfesjonały, stacje Drogi Krzyżowej do tego, by regularnie odprawiać msze święte brakuje nam około 1,5 miliona złotych. W sierpniu 2025 roku minie 10 lat od pożaru zabytkowego kościoła. Naszym marzeniem jest zakończenie niezbędnych prac. Jednak nie wiem czy to możliwe. Trzeba dokonać odbiorów budowlanych, konserwatorskich, uporządkować plac wokół kościoła - wyjaśnia ks. Roman Kurzdym, którego cytuje "Dziennik Łódzki".

Kardynał Grzegorz Ryś poświęcił również kościół św. Michała Archanioła na Bałutach w Łodzi, którego budowa już się zakończyła. Jeśli chodzi o pozostałe świątynie w archidiecezji łódzkiej, prace trwają jeszcze w:

kościele w parafii św. Rodziny na Retkini w Łodzi;

kościele w parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim;

kościele palotynów przy ul. Łagiewnickiej w Łodzi.

Z kolei blisko ukończenia jest również budowa kościoła w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach.