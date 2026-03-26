Nowoczesny fach w ręku. Szansa dla szkół zawodowych w Łódzkiem

Innowacja w służbie edukacji

Rynek pracy zmienia się błyskawicznie, dlatego województwo łódzkie ogłosiło nabór na projekty wspierające kształcenie zawodowe. To doskonały moment, aby szkoły zyskały szansę na rozwój i stały się nowoczesnymi centrami nauki, przygotowującymi specjalistów do pracy w cyfrowej oraz „zielonej” gospodarce. W ramach naboru placówki mogą dostosować ofertę do realnego zapotrzebowania lokalnych pracodawców. Fundusze pozwolą m.in. na zakup profesjonalnego wyposażenia pracowni, dzięki czemu młodzież będzie uczyć się w warunkach odpowiadających standardom najnowocześniejszych firm.

Wsparcie dla każdego ucznia i nauczyciela

Dofinansowanie otwiera szerokie pole do popisu w zakresie realizacji wartościowych staży, pozwalających zdobywać bezcenne doświadczenie jeszcze w trakcie nauki. Unijne fundusze mogą zostać przeznaczone na zaawansowane narzędzia i warsztaty oparte na technologiach chroniących klimat oraz wspierających cyfryzację. Na pozytywne zmiany mogą liczyć również nauczyciele i instruktorzy zawodu, którzy zyskają szansę na doskonalenie umiejętności zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi.

Możliwości na wyciągnięcie ręki

O wsparcie może ubiegać się szeroka grupa podmiotów: od samorządów i instytucji edukacyjnych, przez organizacje społeczne, aż po przedsiębiorstwa. Zasady są niezwykle korzystne – unijne dofinansowanie może pokryć aż 95% kosztów całego przedsięwzięcia.

W puli naboru czeka łącznie 15 milionów złotych, co stanowi potężny impuls dla jakości kształcenia w województwie. Wnioski można składać do 10 kwietnia 2026 roku. To czas na stworzenie projektów, które realnie odmienią przyszłość zawodową wielu mieszkańców Łódzkiego. Inwestowanie w kompetencje to najskuteczniejszy sposób na budowanie silnego i nowoczesnego regionu.