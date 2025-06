Pani Danusia jest aniołem swojej sąsiadki. Od lat wspiera ją w potrzebie. Teraz dostaje nagrodę

Krzysztof chciał spalić żonę żywcem. Oblał Wiolettę podpałką do grilla. Okoliczności porażają

Łódź: Pani Danusia nie zostawia jej w potrzebie

Pani Danusia pomaga w zakupach, w sprzątaniu mieszkania i przygotowaniu obiadu. Umawia wizyty u lekarza, towarzyszy w trakcie spacerów czy wizyty w przychodni. Obie panie są jedną z 75 par sąsiadów korzystających z tzw. usług sąsiedzkich realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W ramach dwóch unijnych projektów przeznaczonych na tego typu wsparcie MOPS ma do dyspozycji prawie 11 milionów przez najbliższe trzy lata. Każdy sąsiad oferujący drugiemu pomoc może miesięcznie liczyć na 800 złotych.

- Z Danusią mieszkamy po sąsiedzku w tej samej klatce w bloku już chyba z pięćdziesiąt lat - mówi nam pani Liliana. - Ja na pierwszym piętrze, a ona - na czwartym. Jestem samotna i coraz gorzej radzę sobie z codziennymi obowiązkami. Danusia pomaga mi już od mniej więcej trzynastu lat. Od koleżanki ze studiów dowiedziałam się, że w tym roku możemy skorzystać z usług sąsiedzkich tak, by Danusia otrzymywała przynajmniej częściowe wynagrodzenie za to wspieranie mnie - wyjaśnia rozmówczyni Super Expressu.

- Zgłosiłyśmy się więc do łódzkiego MOPS, załatwiłyśmy wszystkie formalności i tak sobie już działamy od lutego. Ta pomoc Danusi jest cudowna. Nie wyobrażam sobie, żebym korzystała ze wsparcia całkowicie nieznajomej opiekunki. Danusia zajrzy do mnie zawsze, kiedy wybiera się na ryneczek osiedlowy i podpyta, czy czegoś nie potrzebuję. Wie doskonale, w której piekarni jest ten chlebek dla diabetyków, który najbardziej lubię. To naprawdę cudowna, niezastąpiona pomoc - podkreśla pani Liliana.

Przeczytaj też: Wiemy, co się stało z ziemniakami, które Kinga Gajewska podarowała seniorowi w DPS. "Cyrk"

"Nie lubię zbyt długo siedzieć bezczynnie"

- Pomagam bardzo chętnie - mówi Pani Danusia. - Nie lubię zbyt długo siedzieć bezczynnie w jednym miejscu. Wolę działać. Dopóki więc dopisuje mi tylko zdrowie, zamierzam wspierać Lilianę - zapewnia.

Tego rodzaju wsparcie jest skierowane do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz do osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług sąsiedzkich powinny zgłosić się do jednego z trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS:

I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 - dla mieszkańców Bałut oraz części Polesia (m.in. Retkini).

II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 - dla mieszkańców Śródmieścia oraz Widzewa.

III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 lub (42) 684 54 47 - dla mieszkańców Górnej oraz części Polesia.

Zgłosić się można także poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej łódzkiego MOPS (www.mops.lodz.pl, w zakładce „Projekty unijne”). Wypełnione formularze należy dostarczyć do MOPS w Łodzi: osobiście do głównej siedziby przy ul. Kilińskiego 102/102a: do kancelarii (parter, pokój 006), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.