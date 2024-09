- Poza tym zmieniliśmy te niesprawiedliwe zasady, które panowały do tej pory, a więc dajemy miastu Łódź możliwości aplikowania w konkursie na rewitalizację. Wcześniej było to zastrzeżenie, że mogli startować wszyscy z terenu województwa oprócz miasta Łodzi. To zdecydowanie było dyskryminujące, ponieważ każdy ma prawo wystartować w konkursie, jeśli spełnia wymogi regulaminowe. Tak się stanie i Łódź będzie mogła zawalczyć o kolejne środki na rewitalizację - zapowiada marszałek woj. łódzkiego Joanna Skrzydlewska.