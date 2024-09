i Autor: shutterstock pieniadze zlotowki banknoty

Głosowanie od 1 października

Eksplozja pomysłów! Łódź wybierze budżet obywatelski

Mieszkańcom Łodzi najwidoczniej do gustu przypadła idea budżetu obywatelskiego, ponieważ co roku zaskakują liczbą zgłaszanych projektów. Tym razem lista zaakceptowanych wniosków liczy sobie niemal 850 pozycji! To o ponad 50 więcej niż w ubiegłym roku. Do rozdysponowania jest 35 mln zł. Powszechne głosowanie rozpocznie się 1 października.