Krzysztof zaatakował ojca siekierą, katując go kilkadziesiąt minut. Został tylko z trzonkiem w ręku

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-14 14:11

Ojciec dał mu dach nad głową, a on o mało go nie zabił. Krzysztof K. (35 l.) z Łodzi najpierw zaatakował swojego tatę siekierą, a następnie przez kilkadziesiąt minut go katował, doprowadzając na krawędź śmierci. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Okręgowym w Łodzi, do którego wpłynął akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

Siekiera

i

Autor: Shutterstock Pomorskie: Odrąbał palec koledze
  • Krzysztof K., wielokrotnie notowany i zwolniony z więzienia, zamieszkał u swojego ojca, Roberta K., po tym jak został wyrzucony z domu matki.
  • 23 czerwca 2024 roku Krzysztof K. brutalnie zaatakował schorowanego ojca siekierą, a następnie bił go przez 40 minut na korytarzu.
  • Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę monitoringu sąsiada, co pozwoliło na zatrzymanie sprawcy.
  • Jakie są konsekwencje tego wstrząsającego ataku i co grozi Krzysztofowi K.?

Łódź. Akt oskarżenia przeciwko 35-latkowi. Usiłował zabić ojca

Krzysztof K. ma już wiele na swoim sumieniu. Był wielokrotnie notowany w policyjnych kartotekach, siedział w więzieniu. Kiedy w lutym ubiegłego roku opuścił mury zakładu karnego, nie miał się gdzie podziać. Początkowo zamieszkał u swojej matki, ale ze względu na częste awantury, kobieta wyrzuciła go z mieszkania. Wtedy pod swój dach przygarnął go mieszkający oddzielnie w jednej z kamienic w dzielnicy Górna jego ojciec, Robert K.

Między mężczyznami też często dochodziło do sprzeczek, aż wreszcie 23 czerwca 2024 roku osiągnęły one apogeum. Jak wynika z aktu oskarżenia, około godziny 19 Krzysztof K. zaatakował swojego schorowanego ojca siekierą. Uderzał go tak mocno, że w ręku został mu sam trzonek. Ciężko ranny Robert K. zdołał wydostać się z mieszkania na korytarz, tam jednak dopadł go syn i przez 40 minut bił ojca po całym ciele.

Całe zdarzenie zarejestrowała zamontowana nad drzwiami jednego z sąsiadów kamera monitoringu. Na zabezpieczonym przez śledczych filmie widać, że agresora katowanie taty kosztowało dużo sił, bo momentami słaniał się na nogach i musiał robić przerwy. W końcu zmęczony wciągnął ojca do mieszkania, a sam położył się spać. O godzinie 21 zapukali do niego policjanci, zaalarmowani przez właściciela zamontowanej na korytarzu kamery, który widział na podglądzie szokujące sceny. Krzysztof K. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie. Jego ojcem musieli zająć się lekarze.

Wypadek czy zabójstwo? Andrzej J. się nie przyznaje

Polecany artykuł:

18-latek jeździł po ulicy zwykłym wrakiem! Auto nie miało jednego koła. To nie …
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁÓDŹ
USIŁOWANIE ZABÓJSTWA
AKT OSKARŻENIA