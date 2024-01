Odrzuciła go matka, ale przygarnęli ludzie! Wzruszające nagranie z Zoo Łódź

26-latek zginął przed domem! Wystarczyła chwila nieuwagi i doszło do tragedii

Orientarium Zoo Łódź ma od kilku dni nowego pupila, bo w placówce urodził się samiec żyrafy. Prawie 2-metrowe zwierzę trafiło jednak pod opiekę ludzi, bo jego matka po porodzie nie chciała się już nim zajmować. - To był bardzo trudny poród, zakończony interwencją lekarską. Doszło do zaparcia noworodka. Musieliśmy znieczulić matkę, żeby po czterech godzinach bezskutecznego porodu, po odejściu już wód płodowych, móc jej pomóc i rozwiązać poród przy pomocy lekarskiej. To wszystko mogło sprawić, że samica nie jest zainteresowana opieką nad młodym - powiedział Tomasz Jóźwik, członek zarządu Orientarium ZOO Łódź i lekarz weterynarii, którego cytuje PAP.

Pracownicy Orientarium Zoo Łódź nadal drżą o zdrowie młodej żyrafy

Młody samiec żyrafy powiększył stado trzech dorosłych osobników, której do tej pory mieszkały w łódzkiej placówce. Z uwagi na trudny poród pracownicy ogrodu nadal nie są pewni jego losów, choć zwierzę czuje się na razie dobrze. Kluczowe dla jego życia będą najbliższe tygodnie.

- Na pewno młody samiec jest obarczony większym ryzykiem odchowu. Nasz zespół specjalistów stara się jednak robić wszystko, by mu pomóc - dodaje Jóźwik w rozmowie z PAP.

