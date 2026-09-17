Ogromny huk pod Łodzią. Co się dzieje? Jednocześnie alert RCB

Ogromny huk słyszalny w Łodzi i okolicach. Myśliwiec przekroczył barierę dźwięku

"Jestem w domu na Bałutach (Łódź) i właśnie z rodziną usłyszeliśmy dwa razy ogromny huk (w równych odstępach, bez dymu i ognia), tak, że aż zatrząsł się mocno blok razem z oknami. Czy ktoś z Was wie co coś się stało? To był przerażający moment". To tylko jeden z komentarzy, które w ciągu ostatnich minut pojawiły się w internecie. Co się stało? Tuż przed południem okolicami Łodzi wstrząsnął tajemniczy, ogromny huk. Na lokalnych grupach w mediach społecznościowych ludzie wymieniają takie miejscowości, jak Brzeziny, Stryków czy Głowno. Jednocześnie od razu część osób pisała, że nie była to podobno żadna eksplozja, a za niepokojący dźwięk odpowiada samolot, który przekroczył barierę dźwięku. Niektóre źródła, jak Facebookowy profil "Łódź zwana pożądaniem", piszą: "Słyszeliście huk nad Łodzią? Uspokajamy. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. To tylko po to, żeby bronić polskich granic".

Po niespełna godzinie pojawiło się oficjalne wyjaśnienie. "Informujemy, że huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe. Maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Federacji Rosyjskiej z użyciem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy.

Działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa" - pisze Dowództwo Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych.

Alerty o zagrożeniu, ale na wschodzie kraju

Zapewne tak właśnie było, choć odgłos mógł mocno wystraszyć - w dodatku mamy 17 września. Ja około 11:50 usłyszałam pod Łodzią głuchy, dość długi huk, a po paru sekundach jak gdyby wystrzał z powietrza. Tymczasem alerty RCB o zagrożeniu z powietrza dostali mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów". Jak widać, nie ma tu mowy o Ukrainie, tylko o zagrożeniu atakiem z powietrza, tak jakby dotyczyło ono bezpośrednio naszego kraju. Na razie na szczęście faktycznie wiele wskazuje na przekroczenie bariery dźwięku.

Sonda Czy stosujesz się do zaleceń z alertów RCB? Tak Nie Staram się, ale zła pogoda nie powstrzyma mnie np. przed zrobieniem zakupów

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi… pic.twitter.com/McCpQBwUkJ— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026

🚨🚨Jestem w domu na Bałutach (Łódź) i właśnie z rodziną usłyszeliśmy dwa razy ogromny huk (w równych odstępach, bez dymu i ognia), tak, że aż zatrząsł się mocno blok razem z oknami. Czy ktoś z Was wie co coś się stało? To był przerażający moment 😨 pic.twitter.com/aEVBwzOPRb— Miriam ✝️🇵🇱 (@Marionka_dor) September 17, 2026