Pogoda w Łodzi na weekend 18-20 września

Weekend w Łodzi upłynie pod znakiem dwóch różnych typów aury. Pierwsze dwa dni będą pogodne i ciepłe, z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza. To będzie świetny czas na aktywności na świeżym powietrzu. Niestety, w niedzielę pogoda pokaże zupełnie inne oblicze – nad miasto nadciągną chmury i deszcz.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek, 18 września, przywita łodzian niewielkim zachmurzeniem i bardzo przyjemną temperaturą. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 21°C. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s, co dodatkowo zachęci do spędzania czasu poza domem. Noc z piątku na sobotę będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 11 stopni.

Sobota zapowiada się na najładniejszy dzień całego weekendu w Łodzi. Na niebie nie powinno być żadnej chmury, a słońce pozwoli poczuć późne lato. Temperatura w ciągu dnia osiągnie około 20°C. To będzie jednak najchłodniejsza noc, kiedy słupki rtęci obniżą się do blisko 10°C. Wiatr utrzyma się na podobnym, łagodnym poziomie co w piątek.

Niedziela przyniesie zmianę. Nadciąga deszcz

Niestety, ostatni dzień weekendu przyniesie załamanie pogody. Już od rana niebo nad Łodzią będzie mocno zachmurzone. Co ważniejsze, prognozy przewidują opady deszczu, których suma może sięgnąć blisko 4 mm. Temperatura w ciągu dnia będzie podobna do sobotniej, dochodząc do 21°C, a noc okaże się cieplejsza niż poprzednie, z wartością około 13 stopni. Nieco mocniej powieje też wiatr, osiągając prędkość do 4 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie w Łodzi?

Słoneczna aura w piątek i sobotę to idealna okazja do wykorzystania ostatnich ciepłych dni. To doskonały moment na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania ze znajomymi w plenerze. Warto zaplanować wszelkie aktywności na zewnątrz właśnie na te dwa dni. Z kolei deszczowa niedziela będzie sprzyjać planom pod dachem. Można wtedy nadrobić zaległości filmowe, wybrać się do instytucji kultury lub po prostu odpocząć w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather