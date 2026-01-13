Ogromny pożar na A2! Trasa zablokowana. Przerażające sceny w Łódzkiem

Na 381. kilometrze autostrady A2 w województwie łódzkim trwa akcja gaśnicza, bo wybuchł tam pożar samochodu ciężarowego. Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia, w godzinach wieczornych, w pobliżu miejscowości Kalenice. Jak poinformował profil Alarmowy Łowicz, kierujący zdołał odpiąć sam pojazd od objętej ogniem przyczepy. Trasa w obu kierunkach jest zablokowana.

Łódzkie. Pożar ciężarówki na A2 w pobliżu Kalenic

Strażacy gaszą pojazd naczepy samochodu ciężarowego na 381. kilometrze A2 w województwie łódzkim. Płomienie pojawiły się we wtorek, 13 stycznia w godzinach wieczornych, na wysokości Kalenic w powiecie łowickim.

- Naczepa zajęła się ogniem prawdopodobnie od jednej z opon pojazdu - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Mateusz Piliński ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany w zdarzeniu, natomiast akcja gaśnicza może jeszcze potrwać. Choć do pożaru doszło na pasie w kierunku Warszawy, trasa na czas działań gaśniczych jest zablokowana w obu kierunkach.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

