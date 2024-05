i Autor: Shutterstock Ok. 2 100 sztuk trzody zginęło w pożarze chlewni, do którego doszło w Żarnowicy Wielkiej pod Piotrkowem Trybunalskim. Ogień pojawił się późnym wieczorem w poniedziałek, 6 maja, zdj. ilustracyjne

Nocny koszmar

Ogromny pożar w Łódzkiem! W płomieniach zginęło ponad 2 tysiące zwierząt. Strażacy podali przyczynę

Ok. 2 100 sztuk trzody zginęło w pożarze chlewni, do którego doszło w Żarnowicy Wielkiej pod Piotrkowem Trybunalskim. Ogień pojawił się późnym wieczorem w poniedziałek, 6 maja, a walka z żywiołem trwała do nocy do wtorku, 6 maja. Pożar objął prawie jedną czwartą chlewni o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych i gasiło go 10 zastępów straży pożarnej.