Ohyda w pobliżu szkoły! Rozebrał się przed ćwiczącymi dziećmi

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-15 9:33

Do bulwersującego i niepokojącego zdarzenia doszło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w biały dzień, nieznany mężczyzna miał dopuścić się obscenicznego zachowania, narażając dzieci na kontakt z nieodpowiednimi treściami.

Ohyda w pobliżu szkoły! Rozebrał się przed ćwiczącymi dziećmi
Autor: Sunriseforever/ Pixabay.com
  • W ostatnich dniach nieznany mężczyzna dwukrotnie dopuścił się obscenicznego zachowania w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, narażając uczniów na kontakt z nieodpowiednimi treściami.
  • Mimo szybkiej reakcji pracowników szkoły i powiadomienia służb, sprawcy nie udało się ująć, a policja intensywnie prowadzi poszukiwania.
  • W związku z zaistniałą sytuacją, mieszkańcy osiedla Starzyńskiego i okolic są proszeni o wzmożoną czujność oraz natychmiastowe zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań pod numer alarmowy 112.

Niepokojący incydent przy szkole podstawowej. Mężczyzna obnażał się przed dziećmi

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrekcję placówki, niepokojący incydent miał miejsce dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Mężczyzna, którego tożsamość pozostaje nieznana, pojawił się w pobliżu szkoły podczas lekcji wychowania fizycznego. Pracownicy szkoły zareagowali natychmiast, powiadamiając odpowiednie służby, jednak mimo szybkiej interwencji, nie udało się ująć sprawcy na gorącym uczynku. 

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Apel o wzmożoną czujność

Sytuacja w Łowiczu wywołała uzasadniony niepokój wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza rodziców, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Władze apelują o wzmożoną czujność i współpracę z policją. Mieszkańcy osiedla Starzyńskiego oraz okolicznych terenów proszeni są o baczne obserwowanie otoczenia, zwłaszcza w pobliżu szkół, placów zabaw, terenów rekreacyjnych i osiedlowych ciągów pieszych. Każda osoba, która zauważy kogoś zachowującego się w sposób podejrzany lub wzbudzający niepokój, powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt pod numer alarmowy 112. Nawet z pozoru drobna informacja może okazać się kluczowa dla ustalenia tożsamości i zatrzymania podejrzanego mężczyzny. Wzmożona uwaga jest szczególnie istotna w miejscach, gdzie często przebywają dzieci i młodzież.

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