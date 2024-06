Opoczno. Młody mężczyzna wyłowiony martwy z zalewu

Młody mężczyzna, w wieku ok. 40 lat, prawdopodobnie utopił się w zalewie miejskim w Opocznie. Do tragedii doszło w piątek, 7 czerwca, ok. godz. 12.30. Na plaży nad akwenem spotkało się dwóch mężczyzn, z których jeden, twierdząc, że jest mu gorąco, poszedł się kąpać. Jego znajomy widział jeszcze, jak wchodzi on do wody, ale po chwili usnął. Gdy się obudził, jego kolegi nadal nie było, więc zaniepokojony wezwał służby ratownicze.

Na miejscu pojawiły się: straż pożarna, karetka pogotowia i policja. Strażacy rozpoczęli przeszukiwanie zbiornika i znaleźli ciało zaginionego, przystępując po jego wyłowieniu do reanimacji, ale pomoc przyszła za późno.

- Na razie potwierdzamy jeszcze tożsamość zmarłego. Poza tym szukamy kolejnych świadków i zabezpieczamy monitoring, który był nad zalewem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj mężczyźni mogli spożywać alkohol. Warto zaznaczyć, że w zalewie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, o czym informują tabliczki - relacjonuje podkom. Barbara Stępień, rzeczniczka policji w Opocznie.