Orszak Trzech Króli 2023 w Łodzi. Piotrkowska w centrum wydarzeń

Orszak Trzech Króli 2023 w Łodzi. Którędy przejdzie kolorowy korowód 6 stycznia?

Orszak Trzech Króli 2023 w Łodzi rozpocznie się w piątek, 6 stycznia, o godz. 11. Wiernych czeka najpierw msza św. w kościele parafii pw. Zesłania Ducha Świętego. - Po mszy św. z placu Wolności wyruszy ul. Piotrkowską kolorowy korowód kolędników. Na zakończenie będzie czekał na nas finałowy koncert kolęd zespołu Mała Armia Janosika - czytamy na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej. Początek występu tej góralskiej kapeli zaplanowano ok. godz. 13.

Czym jest Orszak Trzech Króli?

Orszak Trzech Króli to tak naprawdę uliczne jasełka, które są organizowane nie tylko w Polsce, ale też innych krajach. U nas zadebiutował w 2009 r. w Warszawie. Popularność Orszaku Trzech Króli wzrosła znacząco od 2011 r., kiedy to 6 stycznia stał się dniem ustawowo wolnym od pracy. Co ciekawe, to właśnie Orszaki Trzech Króli organizowane w Polsce zainspirowały inne kraje, by również podłączyć się do tej inicjatywy.

