Poszedł na cmentarz zniszczyć grób teściowej. Pomnik go przygniótł i nie chciał puścić! Horror w Pabianicach

Borowiny: 14-latek strzelił z broni do siostry. Sąd zadecydował, że wróci do domu

Pabianice. Chciał zniszczyć grób teściowej. Ta zemściła się z zaświatów?

Szokującą sprawę opisuje lokalny serwis epainfo.pl. Jak czytamy, w piątek (3 lutego) 40-letni mężczyzna udał się na cmentarz, by "odwiedzić" grób swojej teściowej. Miał jednak bardzo złe zamiary! Chciał zdewastować miejsce jej spoczynku. Wiele wskazuje na to, że dosięgła go zemsta nieboszczki z zaświatów! - Będąc po wpływem alkoholu zaczął demolować nagrobek swojej teściowej. Podczas dewastacji na nogę spadła mu płyta nagrobkowa - informuje lokalny portal. Na miejsce przyjechała straż pożarna i pogotowie. Konieczne było uwolnienie przygniecionego 40-latka. Kontakt z mężczyzną był utrudniony, dlatego trafił na policyjną komendę. Tam mundurowi dowiedzieli się od poszkodowanego o jego zamiarach. Teraz 40-latek ma na pieńku nie tylko z teściową, ale także mundurowymi. Zięć wandal z pewnością zostanie ukarany za swoje zachowanie. I to po raz drugi.

Trzebinia. Zapadliska na cmentarzu parafialnym i na Osiedlu Gaj Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.