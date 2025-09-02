Pabianice w rytmie hitów! Eska Music Tour 2025 rozgrzeje 47. Dni Pabianic

Jedziemy do Pabianic

ESKA MUSIC TOUR w ramach 47. Dni Pabianic zabierze Cię w świat muzycznych hitów i dobrej zabawy. W centrum Polski, tuż obok Łodzi mamy sześćdziesięciotysięczne powiatowe miasto PABIANICE.

Już 6 września na scenie przy ul. Grota Roweckiego wystąpią:

IKARUS FEEL

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Ikarus Feel

ROGUCKI & Normalni Ludzie

i Autor: Greta Burza/ Materiały prasowe

BARANOVSKI

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Baranovski

oraz zespół WILKI

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

A czym Pabianice mogę Cię zaskoczyć? Jeśli ktoś był tutaj już wcześniej, ten wie, jak ogromne zmiany zaszły w ostatnim czasie. A oto nasza lista TOP 3 koniecznie do odwiedzenia:

LEWITYN

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to szereg obiektów sportowych oraz rekreacyjnych rozmieszczonych w kilku lokalizacjach. Lewityn (zwany niegdyś „Businką”) to trzy stawy połączone ze sobą w jedną całość, zasilane wodą z rzeki Dobrzynki – dziś małej i niepozornej, ale sto lat temu była rzeką o bardzo wartkim nurcie. W przeszłości tereny Lewityna zajmowała osada młynarska z dużym stawem zwanym Grobelką. W 1910 roku ziemie nabyło od rodziny Nawrockich Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Chemicznego w Pabianicach CIBA. Nazwa obecnego ośrodka wywodzi się od jego przedwojennego właściciela Aleksandra Lewitina – znanego pabianickiego wędliniarza.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Spragnieni atrakcji mogą skorzystać z bogatej oferty ośrodka w postaci m.in. toru pumptrack, ścieżki rowerowej i biegowej, pływalni, hal do gry w koszykówkę i tenisa, kąpieliska, Wodnego Placu Zabaw, wypożyczalni sprzętów wodnych i terenów rekreacyjnych. Znajdą tutaj swoją przestrzeń zarówno miłośnicy natury, amatorzy sportu, jak i poszukiwacze błogiego relaksu z dala od miejskiego zgiełku.

STARÓWKA

W samym sercu Pabianic rozkwitła Starówka, turystyczna wizytówka miasta. Zrewitalizowany Stary Rynek stał się bardziej zielonym, tętniącym życiem miejscem dla lokalnej społeczności.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Najbardziej rzucającą się w oczy atrakcją jest fontanna posadzkowa, synchronizowana świetlnie. Nasadzono 111 nowych drzew m.in. dąb kolumnowy, klon czerwony i śliwę wiśniową oraz liczne krzewy i kwiaty. W przestrzeni znajduje się również zegar słoneczny. Uroku dodaje plenerowa rzeźba legendarnej księżniczki Pabianki, którą wykonała lokalna artystka – Ewa Maliszewska.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Starówka stała się wielofunkcyjnym placem idealnym na plenerowe koncerty, wydarzenia kulturalne, spotkania towarzyskie czy romantyczny spacer. Liczne ławeczki, zacienione pergole i przestrzeń sprzyjająca spotkaniom sprawiają, że to idealne tło na randkę lub rodzinny relaks.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Tuż obok znajdują się zabytki miejskiej historii. Przy ponad 200-letniej ulicy Zamkowej stoi kościół św. Mateusza oraz reprezentacyjny Dwór Kapituły Krakowskiej. Nieopodal rozciąga się urokliwy park im. Juliusza Słowackiego, który stanowi naturalne przedłużenie odnowionej Starówki. Ciekawym dopełnieniem tej przestrzeni są budynki pofabryczne oraz ulica Lipowa i Bulwar im. Feliksa Krusche, prowadzące do kompleksu rekreacyjnego MOSiR Lewityn. To ciekawa propozycja na trasę spacerową zakończoną aktywną rekreacją nad rzeką Dobrzynką.

PARK IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Park ten pochodzi z okresu pierwszej dekady XX wieku. Został zaaranżowany w stylu ogrodów publicznych z końca XIX wieku. Projekt parku autorstwa Ignacego Wilkowskiego powstał w 1901 roku, a w czerwcu 1902 roku został przekazany do prowadzenia magistratowi.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Rok założenia parku upamiętnia duży głaz z wyrytą datą i obecnie znajduje się on przy wejściu do prawobrzeżnej części parku od strony ul. Zamkowej, nieopodal schodów i alei biegnącej równolegle do rzeki Dobrzynki.

Ówczesny park zajmował powierzchnię ok. 3,57 ha, czyli był nieco mniejszy niż obecnie. Okres największej świetności parku to lata 30. XX wieku. To tu odbywały się liczne imprezy kulturalne, charytatywne, zabawy ogrodowe z koncertami orkiestr i chórów pabianickich.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

W 2015 roku park im. Słowackiego przeszedł gruntowną rewitalizację. Odbudowano jego największą ozdobę – fontannę z bloków wyciosanych w żółtym piaskowcu, przypominającą tę sprzed wojny. Alejki wysypano specjalnym jasnym żwirem. Nie zapomniano o tzw. małej architekturze w postaci ławek, stojaków na rowery, koszy.

Do parku bezpośrednio przylega reprezentacyjny Dwór Kapituły Krakowskiej, zbudowany w latach 1565–1571 według projektu Wawrzyńca Lorka. To prawdziwa perła późnego renesansu. Zachwyca architekturą i polichromiami, a dziś mieści Muzeum Miasta Pabianic.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Nie czekaj i już 6 września odwiedź Pabianice! Zwiedzaj miasto i baw się w ramach ESKA Music Tour!

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe ESKA Music Tour w Pabianicach 2025

Materiał Sponsorowany