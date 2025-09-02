„Szon Patrol” terroryzuje dziewczyny. Nowy trend w sieci szokuje Polskę

„Przeraża mnie to. Jest to naruszenie prywatności. To nie jest przyjemne i wiadomo, że patologia robi takie rzeczy” – mówią młode kobiety pytane przez Radio Eska. W sieci pojawia się coraz więcej relacji o nastolatkach, którzy zakładają odblaskowe kamizelki z napisem „Szon Patrol”, po czym fotografują i nagrywają dziewczyny, a następnie publikują materiały z obraźliwymi komentarzami i hasztagami.

Psycholog Dominika Mastalerz w rozmowie z Radiem Eska podkreśla, że skutki mogą być dramatyczne: - To może zaniżać poczucie własnej wartości takiej dziewczyny. Pojawia się pewnie wstyd, taki rodzaj zagrożenia, że będzie źle odbierana przez innych. Może to też działać w taki sposób mocno poniżający i negujący tę osobę.

Nazwę „Szon Patrol” wywiedziono od wulgarnego określenia „kur**szon”, którym piętnuje się dziewczyny uważane za „zbyt wyzywające”. W praktyce oznacza to publiczne upokarzanie i wystawianie ich na hejt w internecie.

Policja przypomina, że publikacja czyjegoś wizerunku bez zgody jest zabroniona. - Każde takie zachowanie można zgłosić na policję – mówi aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. – Publikacja wizerunku bez zgody wiąże się z odpowiedzialnością cywilną. Osoba poszkodowana może żądać odszkodowania, przeprosin i usunięcia publikacji z internetu.

Do sprawy odniosła się także m.in, Martyna Wojciechowska, która na swoim profilu społecznościowym napisała: „Myślałam, że tylko w Afganistanie, Pakistanie czy Iranie dzieją się takie rzeczy. (…) Jestem mamą nastolatki i serce mi pęka, kiedy widzę, że młodzi ludzie zamiast się wspierać, szukają pretekstu, żeby kogoś zranić. Dlatego apeluję: REAGUJMY! Nie odwracaj wzroku, jeśli widzisz takie zachowania. (…) Prawdziwa siła to wsparcie, nie hejt”.

Eksperci podkreślają, że „Szon Patrol” to zjawisko, które może mieć dalekosiężne konsekwencje psychiczne dla ofiar. Apelują zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, aby reagować i nie pozostawać obojętnym wobec tego rodzaju przemocy.