Ciało 44-latki na klatce schodowej! Policja zatrzymała 48-letniego mieszkańca kamienicy

Michał Michalak
2025-09-02 13:00

Ciało 44-latki znaleziono na klatce schodowej kamienicy przy ul. Skorupki w Łodzi. Do odkrycia doszło we wtorek, 2 września, ok. godz. 6, gdy na zwłoki kobiety natrafili przypadkowi świadkowie. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę, mieszkańca budynku, który może mieć związek ze sprawą. Na miejscu zdarzenia pracuje również prokuratura.

Łódź. Ciało 44-letniej kobiety na klatce schodowej. 48-latek zatrzymany

Autor: Shutterstock Ciało 44-latki znaleziono na klatce schodowej kamienicy przy ul. Skorupki w Łodzi. Do odkrycia doszło we wtorek, 2 września, ok. godz. 6, gdy na zwłoki kobiety natrafili przypadkowi świadkowie, zdj. ilustracyjne
Łódź. Ciało kobiety na klatce schodowej kamienicy. 48-latek zatrzymany

Czy w kamienicy przy ul. Skorupki w Łodzi doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym? Od wtorkowego poranka, 2 września, sprawdzają to miejscowe organy ścigania. Ok. godz. 6 policja otrzymała informację, że na klatce budynku znaleziono ciało 44-letniej kobiety, ale nie będącej lokatorką budynku. Jego mieszkańcem jest za to 48-letni mężczyzna, który został zatrzymany w związku ze sprawą. Na miejscu trwają cały czas czynności służb.

- Prokurator bierze właśnie udział w sekcji zwłok denatki, po której być może dowiemy się więcej na temat przyczyn jej śmierci. Mogę ponadto powiedzieć, że według wstępnych ustaleń w mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny miała miejsce libacja alkoholowa, w której brała również udział zmarła - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Czynności z udziałem 48-latka zaplanowano na środę, 3 września, gdyż może się znajdować pod wpływem alkoholu. 

