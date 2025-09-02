W Łodzi w kamienicy przy ul. Skorupki znaleziono ciało 44-letniej kobiety, co wywołało policyjne śledztwo.

Zatrzymano 48-letniego mieszkańca budynku w związku ze sprawą, a prokurator nadzoruje sekcję zwłok.

Wstępne ustalenia wskazują na libację alkoholową w mieszkaniu zatrzymanego.

Czy zatrzymany mężczyzna ma związek ze śmiercią kobiety? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Łódź. Ciało kobiety na klatce schodowej kamienicy. 48-latek zatrzymany

Czy w kamienicy przy ul. Skorupki w Łodzi doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym? Od wtorkowego poranka, 2 września, sprawdzają to miejscowe organy ścigania. Ok. godz. 6 policja otrzymała informację, że na klatce budynku znaleziono ciało 44-letniej kobiety, ale nie będącej lokatorką budynku. Jego mieszkańcem jest za to 48-letni mężczyzna, który został zatrzymany w związku ze sprawą. Na miejscu trwają cały czas czynności służb.

- Prokurator bierze właśnie udział w sekcji zwłok denatki, po której być może dowiemy się więcej na temat przyczyn jej śmierci. Mogę ponadto powiedzieć, że według wstępnych ustaleń w mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny miała miejsce libacja alkoholowa, w której brała również udział zmarła - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Czynności z udziałem 48-latka zaplanowano na środę, 3 września, gdyż może się znajdować pod wpływem alkoholu.