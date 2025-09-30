PKP Intercity zaprezentowało prototypy nowych wagonów na targach TRAKO, które budzą kontrowersje wśród pasażerów.

Skrytykowano m.in. twarde, wąskie fotele i estetykę wnętrza, która odbiega od wcześniejszych wizualizacji.

Spółka uspokaja, że prace nad ostatecznym wyglądem wciąż trwają, a zebrane opinie pomogą dopracować wygląd nowych wagonów.

Sprawdź, co jeszcze nie podoba się podróżnym i jakie innowacje mają wprowadzić nowe wagony!

Krytyka nowego wagonu PKP Intercity

300 nowych wagonów ma trafić na wyposażenie PKP Intercity, ale pasażerowie nie chcą, by były to te zaprezentowane na targach TRAKO. Spółka pokazała wizualizacje prototypowej konstrukcji już 2 lata temu, zlecając produkcję Fabryce Pojazdów Szynowych H. Cegielski Poznań, ale najnowszy efekt odbiega od zapowiadanych wcześniej zmian.

- Wagony z serii 300 charakteryzują się nową malaturą. Są wyposażone w klimatyzację, dźwiękochłonne materiały podnoszące komfort akustyczny podróży, gniazdka z ładowarkami USB typu A i C, ergonomiczne fotele, estetyczne wykończenie wnętrza. Zastosowano w nich najnowszą wersję wózków z rodziny 25AN, przystosowaną do prędkości 200 km/h. Wszystko po to, aby podróż była maksymalnie wygodna, bezpieczna i pełna dobrej energii - czytamy na stronie nowywagon.pl, gdzie pasażerowie mogą zamieszczać swoje opinie na temat nowych wagonów.

Jak informuje rynek-kolejowy.pl, na targach pojawił się przedziałowy wagon drugiej klasy, do którego co prawda można było wejść, ale nie wszędzie, bo łazienki były już zamknięte. Portal wymienia wśród negatywnych rzeczy fotele, które w jego opinii są "dość wąskie i przede wszystkim twarde". O ile każdy ma możliwość regulacji i zmiany pozycji, o tyle siedzący naprzeciwko siebie pasażerowie mogą mieć wtedy problem, by nie zahaczać wzajemnie o swoje nogi. Wiele do życzenia pozostawia również estetyka siedzeń, którą krytykują też pasażerowie.

- Jednym słowem tragedia. Zawsze lubiłem jeździć wagonem z przedziałami, ale jak tak to ma wyglądać to już wolę jechać stodołą. Po wejściu do tej kapsuły tylko sufit i panel sterujący jest przyjazny dla oka. Reszta aż razi tandetą i nie ma nic wspólnego z pięknymi wizualizacjami pokazanymi 2 lata temu na TRAKO. Jakim cudem PKPIC odebrało to to coś od producenta - napisał jeden z komentujących na rynek-kolejowy.pl.

Tymczasem władze i rzecznik PKP Intercity uspokajają, że prace nad ostatecznym wyglądem nowych wagonów jeszcze trwają, a spółka zaprezentowała nową konstrukcję, by zebrać opinie ludzi.

- Poza wagonami pierwszej i drugiej klasy powstają też zupełnie nowe wagony: restauracyjny, dzienno-nocny, wagon ze strefą PRM oraz rodzinną i wagon przystosowany do przewozu rowerów - informuje spółka.