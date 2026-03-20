Piotr dwa tygodnie temu wyszedł z domu. Ostatni ślad prowadzi w okolice jeziora

Zaginął Piotr Baranowicz
Policjanci prowadzą poszukiwania za zaginionym Piotrem Baranowiczem, mieszkańcem Łasku. 43-letni mężczyzna w czwartek, 5 marca, wyszedł z domu, nie informując najbliższych dokąd się udaje. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił i nie skontaktował się z rodziną.
- Z aktualnych ustaleń policjantów wynika, że 12 marca 2026 roku był widziany w miejscowości Ostrowo, gmina Powidz, województwo wielkopolskie, w rejonie jeziora Powidzkiego - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.
Widziałeś zaginionego Piotra? Powiadom policję!
Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny. Każda informacja o możliwym miejscu jego pobytu przybliża mundurowych do szczęśliwego finału poszukiwań.
- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Piotra Baranowicza, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łasku pod numerem telefonu 47 845 42 11 lub pod numerem alarmowym 112 - poinformował mł. asp. Kozłowski
Rysopis zaginionego mieszkańca Łasku
Policja opublikowała zdjęcie zaginionego Piotra Baranowicza oraz podała rysopis mężczyzny.
- wzrost: 176 cm
- budowa ciała: szczupła
- włosy: czarne, duże zakola
- oczy: brązowe
W chwili zaginięcia Piotr Baranowicz był ubrany w ciemnobrązową bluzę. Miał też przy sobie ciemny plecak.