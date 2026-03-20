Piotr dwa tygodnie temu wyszedł z domu. Ostatni ślad prowadzi w okolice jeziora

Zaginął Piotr Baranowicz

Policjanci prowadzą poszukiwania za zaginionym Piotrem Baranowiczem, mieszkańcem Łasku. 43-letni mężczyzna w czwartek, 5 marca, wyszedł z domu, nie informując najbliższych dokąd się udaje. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił i nie skontaktował się z rodziną.

- Z aktualnych ustaleń policjantów wynika, że 12 marca 2026 roku był widziany w miejscowości Ostrowo, gmina Powidz, województwo wielkopolskie, w rejonie jeziora Powidzkiego - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Widziałeś zaginionego Piotra? Powiadom policję!

Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny. Każda informacja o możliwym miejscu jego pobytu przybliża mundurowych do szczęśliwego finału poszukiwań.

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Piotra Baranowicza, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łasku pod numerem telefonu 47 845 42 11 lub pod numerem alarmowym 112 - poinformował mł. asp. Kozłowski

Rysopis zaginionego mieszkańca Łasku

Policja opublikowała zdjęcie zaginionego Piotra Baranowicza oraz podała rysopis mężczyzny.

wzrost: 176 cm

budowa ciała: szczupła

włosy: czarne, duże zakola

oczy: brązowe

W chwili zaginięcia Piotr Baranowicz był ubrany w ciemnobrązową bluzę. Miał też przy sobie ciemny plecak.

i Autor: KPP w Łasku/ Materiały prasowe

