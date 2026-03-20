Sadysta strzelał do kota z wiatrówki. Cierpienie zwierzęcia zakończyła eutanazja

Alicja Franczuk
2026-03-20 9:34

Ta historia łamie serca. Bezbronny kot padł ofiarą bezmyślnego okrucieństwa ze strony człowieka. Mruczek został postrzelony z wiatrówki, a jego niewyobrażalne cierpienie zakończyła eutanazja w gabinecie weterynaryjnym. Jak to możliwe, że ktoś jest zdolny do takiego bestialstwa? Sprawa trafiła na policję, a mundurowi szybko ustalili, kto stoi za odrażającym czynem.

i

Autor: KPP w Łęczycy/Pixabay/ Materiały prasowe

Łęczyca. Kot postrzelony z wiatrówki

Do Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zgłosiła się kobieta, która powiedziała policjantom, że ktoś strzelał do jej kota najprawdopodobniej z wiatrówki. Okrucieństwo człowieka spowodowało poważne obrażenia u zwierzęcia. Doznało ono niedowładu tylnych kończyn oraz posiadało ranę na wysokości klatki piersiowej. Zwierzę niewyobrażalnie cierpiało.

- Właścicielka niezwłocznie udała się z nim do lekarza weterynarii. Ten potwierdzi, że w ciele kota znajduje się śrut. Niestety, z uwagi na bardzo ciężki stan zwierzęcia, podjęto decyzję o jego eutanazji - poinformował asp. sztab. Mariusz Kowalski z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Polecany artykuł:

47-latek z zarzutem

Mundurowi szybko ustalili, kto stoi za bestialstwem wobec zwierzęcia. Sprawcą był 47-latek. Funkcjonariusze zatrzymali go w środę, 18 marca, a podczas przeszukania jego posesji zabezpieczyli wiatrówkę, z której najprawdopodobniej oddał strzały.

- Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem - przekazał asp. sztab. Kowalski.

47-latek został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 5 lat więzienia.

i

Autor: KPP w Łęczycy/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Sonda
Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁĘCZYCA
KOT
WIATRÓWKA POSTRZAŁ
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI